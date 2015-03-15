Что купить журналисту на «Форуме издателей» во Львове

С 13 по 17 сентября во Львове пройдет один из самых популярных книжных фестивалей Украины – «Форум видавців».
«Дикая гонка. Как Uber покорял мир», Адам Лашински
Редактор авторитетного американского журнала Fortune известен украинской аудитории другой своей книгой – о компании Apple, которая недавно вышла в Украине. На этот раз он написал о еще одной популярной компании – Uber. Над книгой Лашински работал несколько лет, за это время успел взять десятки интервью, провести много времени с создателем компании Тревисом Калаником и даже сам поработал водителем Uber.
В книге автор пишет об истории взлета не только компании, но и ее основателя. Это первая основательная попытка описать все, что касается Uber. Отметим, что в оригинале книга вышла лишь в конце мая этого года, а уже в сентябре издательство Yakaboo Publishing готово представить ее украинским читателям.
«На крючке. Как создать продукт, который цепляет», Нир Эяль и Райан Гувер
Книга может научить читателя формировать привычки покупателей, держать их «на крючке» благодаря четырем шагам, не требующим значительных затрат на рекламу. Она наполнена практическими советами, которые будут полезны для любого бизнеса, в том числе медиа. Ведь издателям всегда интересно, что нужно аудитории и как удержать ее внимание.
В книге рассказывается о том, почему некоторые товары захватывают людей настолько сильно, что те не представляют свою жизнь без них, почему они входят в привычку и заставляют возвращаться к ним снова и снова. Подобное знание также пригодится медийщикам: как сделать так, чтобы читатель регулярно заходил на сайт вашего СМИ по привычке и не мог представить свой день без него.
«О писательстве. Мемуары о ремесле», Стивен Кинг
Хотите научиться писать, как Король ужасов? Скорее всего, не получится. Но познать азы писательства и уметь складывать слова в читабельный текст – вполне осуществимая задача. Книга полезна всем, кто пишет или хочет научиться писать.
Стивен Кинг рассказывает о своем собственном писательском опыте – как прошел путь от постоянных отказов к невероятным писательским успехам. Также он дает советы всем желающим научиться писать: как правильно это делать, как построить свои отношения с «музой» и как делать свою работу так, чтобы получить звание Короля.
«48 законов власти», Роберт Грин
Роберт Грин пишет публицистические книги, посвященные анализу специфики власти, выработке стратегического мышления и пониманию законов обольщения. В данной работе он вывел сорок восемь хитрых и безжалостных законов власти, которые пригодятся каждому, кто стремится достичь вершины. Политическая журналистика в Украине в почете, так что каждому, кто хочет или уже пишет о политике, рекомендуется прочитать эту книгу, чтобы понять, как мыслят власть имущие и на что они готовы, чтобы получить желаемое.
Роберт Грин дает практические советы, как уверенно достичь своей цели и получить в руки власть. Рассказывает, как научиться преодолевать препятствия и превращать их в успех; как правильно расставлять приоритеты, понимать людей, совладать с собственными эмоциями и не говорить больше, чем нужно.
«От покемонов к гибридным войнам: новые коммуникативные технологии ХХI столетия», Георгий Почепцов
Георгий Почепцов – один из самых известных украинских специалистов в области коммуникативных технологий и информационных войн. В последней книге он рассказывает, как на смену старым технологиям приходят новые, и почему это крайне невыгодно власти. Ведь если старые коммуникативные технологии выстраивали вертикаль власти или религии таким образом, что голос снизу не мог быть услышан наверху, то современные технологии позволяют быть услышанными всем. Это достаточно серьезное испытание для власти, ведь она привыкла, что слышно только ее.
Почепцов пишет, как создается иллюзия в различных сферах: в интернете, в экономике, в политике и в демократии. Что такое гибридно-информационная война и каковы ее особенности, а также – о роли пропаганды в ней. Как медиа переходят из информационного пространства в виртуальное и причем здесь популярная в прошлом году игра Pokemon GO.
«Убить дракона. Украинские революции», Катажина Квятковская-Москалевич
Эту книжку польская писательница и журналистка писала около десяти лет. В ней как бы отстраненно описаны эпизоды новейшей истории Украины. Тут и события во Врадиевке, и история Оксаны Макар, и коррупция «семьи» Януковича, а также сепаратизм, аннексия Крыма и война на Донбассе.
Книга является сборником художественных репортажей об Украине, начиная с 2004 года и до начала войны.
«Ли Куан Ю. Размышления великого лидера о будущем Китая, США и мира»
Ли Куан Ю для Украины начал становиться попсовым персонажем с того времени, как о его книге упомянул в ходе инаугурационной речи Петр Порошенко. Многие представители власти хотят, чтобы Украина прошла путь Сингапура, не до конца понимая, что это за путь и кто за ним стоит. Поэтому журналистам, в первую очередь, не помешает понять, кто такой Ли Куан Ю и действительно ли он хороший пример для наследования.
Книга состоит из интервью и речей сингапурского лидера. В ней можно прочитать размышления Куан Ю о мировой политике и экономике. Предмет дискуссии – США, Европа, Индия и Азия, а также их будущее, каким его видит сам политик. Также поднимаются вопросы бедности, терроризма, демократии, глобализации и многие другие темы.