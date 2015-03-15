Что купить журналисту на «Форуме издателей» во Львове

Редактор авторитетного американского журнала Fortune известен украинской аудитории другой своей книгой – о компании Apple, которая недавно вышла в Украине. На этот раз он написал о еще одной популярной компании – Uber. Над книгой Лашински работал несколько лет, за это время успел взять десятки интервью, провести много времени с создателем компании Тревисом Калаником и даже сам поработал водителем Uber.

В книге автор пишет об истории взлета не только компании, но и ее основателя. Это первая основательная попытка описать все, что касается Uber. Отметим, что в оригинале книга вышла лишь в конце мая этого года, а уже в сентябре издательство Yakaboo Publishing готово представить ее украинским читателям.