Благотворительность или обман: как медиа работать с просьбами о помощи

СМИ часто размещают просьбы о помощи: от благотворительных организаций, гражданских активистов или же частных лиц. Все просьбы требуют такой же тщательной проверки, как и любая другая информация в медиа. Рассказываем, как это делать.
Как проверять благотворительные фонды
Общая информация о фонде
Проверьте саму организацию, что можно найти о ней в поисковиках и СМИ. Есть ли публикации о ней. Изучите сайт фонда и странички в соцсетях: заслуживает ли доверие домен (без «кривой» транслитерации), как подана информация (грамотно, структурировано, логично, полно), как часто обновляется, есть ли у организации партнеры. Если кто-то из ваших коллег или знакомых (из бизнеса) сотрудничал с фондом ранее, спросите о его опыте общения с этой организацией.
Финансовая отчетность
На сайте благотворительной организации должен быть финансовый отчет о поступлении и расходовании средств. В идеале он должен публиковаться каждый месяц, но налоговая служба требует отчетности каждый квартал. Обычный PDF-файл с инфографикой о том, как были использованы средства благотворителей, должен быть подкреплен файлом, по которому указанную информацию можно проверить. Если этого документа на сайте нет, вы можете его запросить. Ответственная и прозрачная структура без проблем предоставит эту информацию при первом запросе, а вам следует понимать, каким образом и куда тратятся деньги. По закону, благотворительная организация может тратить до 20% от поступлений на административные расходы (зарплаты и инфраструктура). В отчете этот процент должен быть виден.
Учредители, структура фонда
На сайте фонда должны быть выложены регистрационные документы: решение о внесении организации в реестр неприбыльных учреждений; выписка из Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГРПОУ); устав благотворительной организации (из которого видны учредители организации, руководители, опекунский совет, цели и планы фонда и где четко описаны сферы его деятельности); а также протокол общего собрания организации.
Банковский счет
У благотворительной организации должны быть банковские реквизиты. Если же вам предлагают вести сбор только на электронные кошельки и личные карточки, существует риск мошенничества.
Обоснование просьбы
Следует проверять непосредственно просьбу, которая при этом должна содержать максимум деталей. Если сбор идет на лечение человека за границей, нужно подтверждение от врача о том, что ему действительно нужно выезжать и что в Украине ему нельзя помочь. Из просьбы и информации от фонда должно быть понятно, почему выбран именно этот метод лечения, именно эта страна, именно эта клиника (ведь бывает, что есть страны, в которых аналогичные медицинские услуги стоят дешевле при схожем соотношении цена/качество). Из зарубежной клиники при этом должен быть официальный счет, из которого понятно, что входит в указанную сумму. Покупка оборудования в медучреждение должна быть подкреплена официальным запросом от клиники о потребности, также должны быть документы, обосновывающие запрашиваемую на оборудование сумму (тендер, анализ предложений).
Информацию о помощи человеку или организации нужно проверять. К примеру, следует проверить, действительно ли есть такой пациент в такой-то клинике (проверить документы, позвонить семье, пробить информацию о нем в интернете – нередко мошенники могут использовать историю человека, который при этом не обращался за помощью в фонд), заключала ли организация договор с частным или юридическим лицом. При этом просьба должна быть адекватной и решать какую-то проблему. Просто купить оборудование – не выход, с ним еще должны уметь работать сотрудники, нужна оценка потребности в нем. Организация обязана объяснить сроки, в которые будут потрачены средства, и предоставить подробный отчет об этом. А также – назвать контактное лицо, которое сможет оперативно отвечать на любые вопросы читателей и медиа. Вам также должно быть понятно, как работники фонда проверяют входящие запросы и принимают решение об удовлетворении заявки.
Разрешение на разглашение конфиденциальной информации
Необходимо помнить, что разглашение медицинской информации и использование фотографий пациентов запрещено законом. Вы должны получить письменное согласие от человека (если это ребенок, то от его родителей или опекунов) о том, что он не против публично разглашать свой диагноз и публиковать снимки. Это обезопасит вас в будущем в случае конфликта.
Коммуникация
Желательно, чтобы благотворительная организация вела регулярную коммуникацию с благотворителями и СМИ о своей деятельности и спокойно, четко, внятно и не уклончиво отвечала на любые вопросы о работе фонда. При этом вы должны понимать, кто работает в команде, проверить профили этих людей в соцсетях (это должны быть люди с настоящими именами и фотографиями).
Как проверять частные просьбы
Частные лица проверить сложнее. Но есть ключевые правила:
• проверить документы (диагноз, выписки со счетов, отчетность)
• проверить просьбу в поисковике (не собираются ли средства на человека, которому уже не нужна помощь)
• проверить в клинике, действительно ли есть такой человек и нуждается ли он в помощи
• проверить просьбу на адекватность (тут нужно действовать как и с фондами), чтобы понять, точно ли нужно человеку, допустим, ехать на зарубежное лечение или есть возможность получить такую же услугу в Украине, как выбирается клиника, почему именно такая сумма и так далее. В таких случаях можно проконсультироваться с профильными благотворительными организациями (если таковые имеются). Дополнительные детали человек должен предоставлять спокойно и без агрессии и давления на чувство вины.
• просьба должна содержать максимум деталей, которые можно проверить
• нужно поинтересоваться, обращался ли человек в благотворительные организации, и получить подтверждение этого. Ведь бывает, что люди решают собирать средства на личные счета даже тогда, когда есть организации, которые могут им помочь.
• получить разрешение на публикацию конфиденциальной информации
• получать отчет о поступлениях и расходовании средств (как правило, люди ведут группы по сбору помощи и должны регулярно там отчитываться и показывать все выписки со счетов, чеки по тратам)
Желательно всегда следить за развитием истории. Если был громкий сбор на что-либо, важно потом рассказать о результатах сборов и отчитаться. Потому что любые просьбы о помощи в СМИ – это вопрос доверия не только к благотворительным организациям или частным лицам, но и к медиа.