Благотворительность или обман: как медиа работать с просьбами о помощи

Обоснование просьбы

Следует проверять непосредственно просьбу, которая при этом должна содержать максимум деталей. Если сбор идет на лечение человека за границей, нужно подтверждение от врача о том, что ему действительно нужно выезжать и что в Украине ему нельзя помочь. Из просьбы и информации от фонда должно быть понятно, почему выбран именно этот метод лечения, именно эта страна, именно эта клиника (ведь бывает, что есть страны, в которых аналогичные медицинские услуги стоят дешевле при схожем соотношении цена/качество). Из зарубежной клиники при этом должен быть официальный счет, из которого понятно, что входит в указанную сумму. Покупка оборудования в медучреждение должна быть подкреплена официальным запросом от клиники о потребности, также должны быть документы, обосновывающие запрашиваемую на оборудование сумму (тендер, анализ предложений).

Информацию о помощи человеку или организации нужно проверять. К примеру, следует проверить, действительно ли есть такой пациент в такой-то клинике (проверить документы, позвонить семье, пробить информацию о нем в интернете – нередко мошенники могут использовать историю человека, который при этом не обращался за помощью в фонд), заключала ли организация договор с частным или юридическим лицом. При этом просьба должна быть адекватной и решать какую-то проблему. Просто купить оборудование – не выход, с ним еще должны уметь работать сотрудники, нужна оценка потребности в нем. Организация обязана объяснить сроки, в которые будут потрачены средства, и предоставить подробный отчет об этом. А также – назвать контактное лицо, которое сможет оперативно отвечать на любые вопросы читателей и медиа. Вам также должно быть понятно, как работники фонда проверяют входящие запросы и принимают решение об удовлетворении заявки.