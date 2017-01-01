Arzamas запустил собственное образовательное радио

Просветительский проект Arzamas запустил мобильное приложение «Радио Arzamas». В нем уже доступно около 100 часов лекций и других аудиоматериалов, выходивших ранее на сайте либо подготовленных специально для нового формата.

"Там же будут выходить новые подкасты Arzamas и аудиоверсии наших текстов. Мы сделали приложение для того, чтобы вы могли слушать нас где угодно и когда угодно: за рулем и в автобусе, у плиты и в спортзале, укачивая ребенка и выгуливая собаку, в самолете, у моря и в космосе", – говорят разработчики.

Приложение состоит из трех разделов: «Курсы», в котором собраны лекции по истории, филологии, истории искусства и другим гуманитарным наукам; «Подкаст», куда включены записи программы «Комплекс неполноценности», в которой редакторы общаются с учеными-гуманитариями; «Материалы», в котором находятся аудиоверсии текстов с сайта, архивные записи, комментарии исследователей и рассказы ученых.

Приложение бесплатное, однако чтобы получить доступ ко всему содержимому и подписаться на еженедельные новые материалы, нужно купить подписку (на месяц – около 69 грн; или на год – около 500 грн).

"Уже сегодня в нашем приложении – три премьеры: курсы «Мир Эйзенштейна» Наума Клеймана (доступно по подписке); «Американская литература XX века. Сезон 1» Андрея Аствацатурова и «Приключения Моне, Матисса и Пикассо в России» Ильи Доронченкова", – говорят в Arzamas.

Как известно, Arzamas – некоммерческий просветительский проект о гуманитарном знании, запущенный в 2015 году. Его основа – курсы по истории, литературе, искусству, антропологии, философии, о культуре и человеке. Они появляются раз в две недели по четвергам. В Украине подобных проектов пока нет.

Фото: Pixabay.com / whoalice-moore