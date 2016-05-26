Алексей Тарасов – о том, как выбирать темы для лайфстайла: MediaLab

У любого журналистского материала три задачи: удивлять, развлекать и заставлять думать. В случае же лайфстайловых онлайн-медиа задача развлекать стоит на первом месте. В интервью MediaLab руководитель украинского интернет-проекта Buro 24/7, экс-главред «Esquire Украина» Алексей Тарасов рассказал о функции лайфстайла, о том, как выбирать новости для него и почему лайки в соцсетях не имеют никакого значения, а также о нативной рекламе.

Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.

В современном мире СМИ, особенно нишевые, перестали быть источником информации. Теперь издания превратились в своеобразные фильтры из-за того, что информации слишком много. Всем нам нужно сесть на определенную информационную диету, максимально отстраниться от того, что нам не интересно. Человек выбирает для себя какое-либо медиа, потому что фильтр, который оно предлагает, его устраивает.

Основательница buro247.ru Мирослава Дума выступала на конференции в Лиссабоне и выделила украинскую редакцию в отдельный кейс. Мы совершенно не похожи на других наших коллег по франшизе. Мы можем позволить себе даже немного играть в политику, чего нет ни в одном другом Buro 24/7. Например, рубрика «Гардероб» как способ, опять же, донести моду, но сквозь остросоциальный фильтр.

Что касается русской редакции, то мы от них вообще никак не зависим, скорее они начали меняться из-за нас. Это касается заголовков, новостей, способа представления информации. Наша редакция стала digital influer.