Алексей Тарасов – о том, как выбирать темы для лайфстайла: MediaLab

У любого журналистского материала три задачи: удивлять, развлекать и заставлять думать. В случае же лайфстайловых онлайн-медиа задача развлекать стоит на первом месте. В интервью MediaLab руководитель украинского интернет-проекта Buro 24/7, экс-главред «Esquire Украина» Алексей Тарасов рассказал о функции лайфстайла, о том, как выбирать новости для него и почему лайки в соцсетях не имеют никакого значения, а также о нативной рекламе.
Мы публикуем наиболее интересные его высказывания.
В современном мире СМИ, особенно нишевые, перестали быть источником информации. Теперь издания превратились в своеобразные фильтры из-за того, что информации слишком много. Всем нам нужно сесть на определенную информационную диету, максимально отстраниться от того, что нам не интересно. Человек выбирает для себя какое-либо медиа, потому что фильтр, который оно предлагает, его устраивает.
Основательница buro247.ru Мирослава Дума выступала на конференции в Лиссабоне и выделила украинскую редакцию в отдельный кейс. Мы совершенно не похожи на других наших коллег по франшизе. Мы можем позволить себе даже немного играть в политику, чего нет ни в одном другом Buro 24/7. Например, рубрика «Гардероб» как способ, опять же, донести моду, но сквозь остросоциальный фильтр.
Что касается русской редакции, то мы от них вообще никак не зависим, скорее они начали меняться из-за нас. Это касается заголовков, новостей, способа представления информации. Наша редакция стала digital influer.
«Лайфстайл – это такое же лекарство от депрессии, как и шопинг»
Если говорить о функции лайфстайла, то у меня подход такой же, как в Esquire. У любого материала есть три задачи: удивлять, развлекать, заставлять думать. Однако в случае, когда мы говорим о лайфстайловом интернет-медиа, «развлекать» стоит на первом месте.
Я стараюсь как можно больше избегать degrading news – новостей ни о чем. Часто лайфстайл – и у нас, и на Западе – на 90% состоит из того, что называется «пыль в глаза». Мне хочется, чтобы таких пустот было меньше. Новости мы выбираем по двум принципам – или это что-то важное, или настолько глупое, что невозможно не опубликовать.
Лайфстайл – это неизбежно игра с консьюмеризмом. Лайфстайл вырастает из потребления. И Buro 24/7, в определенном смысле, – консьюмеристское медиа. Однако в этом нет ничего плохого, просто лайфстайл – это такое же лекарство от депрессии, как и шопинг.
Все думают, что лайфстайл для идиотов, но на самом деле это для всех нас. Почему люди читают лайфстайл-медиа? Они пытаются сбежать от невеселых новостей, и мы создаем для них этот прекрасный параллельный мир.
Нативная реклама – это полноценный контент. И такого может быть сколько угодно, если это качественно. <...> Мы не будем делать рекламу, за которую стыдно.
Когда я работал в печатных изданиях, мы продавали весь «дом» полностью. В интернет-медиа все по-другому, эту битву с читателем мы проиграли. Здесь нужно продавать все по отдельности: «стол», «этажерку» и даже «ложку». В этом смысле главная страница на сайте уже давно перестала быть важной. Люди редко заходят на главную. Мы едва помним, как выглядят главные страницы известных изданий. Я, например, на все интересные мне материалы чаще всего перехожу из Твиттера. Однако как лайфстайл-издание мы все равно печемся о внешнем виде, потому что так надо. Это часть нашего стиля.
Лайки ничего не значат. Нужны клики. Очень важно заставить читателя перейти по ссылке. Для этого мы часто сопровождаем посты в фейсбуке какими-то утверждениями, связанными с темой материала. Однако тут еще есть проблема: люди часто читают заголовок, соглашаются с утверждением, ставят лайк, но не кликают, потому что им этого достаточно. Никогда не знаешь, какая новость взлетит, а какая нет.
В Фейсбуке мы как-то пытались ставить более легкие новости утром, а большие материалы ближе к вечеру. Впрочем, в связи с его карусельным алгоритмом это потеряло какое-либо значение. Нет гарантии, что ты поставишь новость, и люди сразу же ее увидят. Это может произойти через несколько часов или вообще на следующий день.
Писать про мировые катастрофы, землетрясение или террористический акт – это не задача лайфстайла. Даже если мы пишем материалы, затрагивающие что-то социальное или политическое, все равно это должно быть развлечение. Лайфстайл – это эскейп, бегство от реальности. Любые новости нужно адаптировать, подключать сторителлинг. Поэтому, когда так называемый «умный глянец» пытается писать что-то подобное серьезно – это неправильно. Это уже спекуляция.
«Лайфстайл-журналистика – это та же журналистика. Надо писать новости, брать комментарии»
Лайфстайл-издания могут, конечно, обыгрывать важные темы по-своему. Вот, например, трагедия с Charlie Hebdo – мы объясняли, что это за журнал и какие там были обложки. Или еще случай: серия терактов в Париже и нападение на рок-концерте, после чего появился известный символ, нарисованный Бэнкси – Эйфелева башня, вписанная в пацифистский знак. Мы можем сделать подборку из 8 вечных фильмов о Париже – городе, который никому не удастся запугать.
Надо понимать, что лайфстайл-журналистика – это такая же журналистика. Принцип работы аналогичный. Надо писать новости, брать комментарии. Есть еще фичеры – расширенная новость или материал, инспирированный новостью. И для всего этого важно понимание контекста. Так же, как и в общественно-политической журналистике: если человек занимается политикой, то он знает нужных людей, видит системную картинку, разбирается в контексте, осознает, почему одно событие важное, а другое – нет. В лайфстайле все так же. Однако не стоит забывать о чувстве юмора.
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