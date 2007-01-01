Алексей Аметов из Look At Media: «В медиа ты или все время опаздываешь, или учишься прогнозировать»

Алексей Аметов - сооснователь Look At Media и софтверной компании Setka. На лекции в KAMA Аметов рассказал о современных технологиях в медиаиндустрии, о том, почему люди уходят в мобайл, о будущем медиа и о запуске The Village в Украине.
В прошлом году медийные доходы Look At Media (The Village, FURFUR и Wonderzine; 5 млн пользователей ежемесячно) сравнялись с рекламными. 50/50. В этом году мы ходим увеличить долю заработка от рекламных спецпроектов до 60% в общей структуре доходов.
Также в этом году мы заложили 2% от оборота на доходы от франшизы, а в будущем хотим увеличить эту долю до 10%. У нас есть два типа франшизы: региональная (в России) и национальная (Украина, Белоруссия, Казахстан).
Для франчайзи у нас есть жесткие гайды, в которых описано, что можно делать, а что нельзя; что этично, а что нет; какую рекламу делать. Есть и визуальные гайды.У нас есть человек, который работает с партнерами и отслеживает, чтобы у них не было «джинсы», чтобы не нарушались стандарты и визуальное исполнение.
Еще у нас есть софтверная компания Setka, она работает на два основных рынка: США (приоритетный) и России. Мы тоже клиент у Setka и покупаем у компании софт, тестим все на себе и потом уже продаем продукт клиентам.
Вспомните фразу Белого Кролика из «Алисы в Стране чудес»: «Oh dear! Oh dear! I shall be too late!». Это ощущение, что ты постоянно опаздываешь или уже опоздал, все время возникает у тех, кто работает в медиа и IT.
Все меняется слишком быстро. И чтобы успевать, нужно задолго до прогнозировать изменения на рынке и работать уже в этом направлении. Это как в хоккее: нужно бежать не туда, где шайба, а туда, куда она летит.
Чтобы прогнозировать, куда идти дальше, сперва нужно понять историю развития рынка. С 1997 по 2007 годы была эпоха WEB, когда у людей появились компьютеры и они сидели в интернете.
В 2007 году появился iPhone, потом появился Android. Люди стали больше потреблять информации со смартфонов. Также начал расти Facebook. Началась эпоха Social Media и Mobile. Эта эпоха продолжается, но на самом деле уже идет к закату.
В 2012 году появились очки виртуальной реальности и началась Post-App Era, ведь люди стали меньше загружать новые приложения и пользоваться старыми.
2016 год был годом мессенджеров, люди проводили в них все больше времени и мессенджеры начали превращаться в платформы. Китайский WeChat вообще поглотил всю страну, с помощью мессенджера люди научились даже расплачиваться за покупки.
Дальше нас ждет время Post-Mobile, Global Media и VR. Камеры дешевеют, технологии упрощаются и даже мы можем себе позволить экспериментировать с 360видео. В будущем у какого-то количества устройств экраны пропадут вообще.
В соцсетях сейчас все больше потребляют видео, люди читают меньше. Возвращается мода на подкасты.
В целом, тяжело работать, когда у твоих пользователей постоянно меняются привычки, когда меняется рекламная модель и 90% рекламных денег оказывается в руках крупнейших Google, Facebook, YouTube и прочим, а у медиа остается всего 10% рынка. Но таковы реалии.
Основные тренды потребления сейчас - это мультиканальность и мультиплатформенность. У читателей сейчас переходный период, нет на рынке доминирующего приоритета потребления. Наша аудитория - это 50/50 десктоп и мобайл. Это значит лишь то, что твой сайт должен быть идеальным для всех потребителей.
Мультиканальные медиа работают не только в рамках своего сайта, но и в соцсетях, в мессенджерах и на других всевозможных платформах. Мы приняли решение развивать мультиканальность и теперь активно развиваем площадки в Facebook и Вконтакте.Мы также открыли специальный видеодепартамент.
«Видео - лучший вид контента, потому что его не нужно адаптировать под разные платформы»
Все хотят интерактив. Классный и интересный текст сработает хорошо и без всяких «плюшек». Но с технологиями он будет более читабельным. В трендах производства сейчас: технологичность, удешевление, мультимедийность и быстрая адаптация.
И если раньше тебе нужно было в другой город отправить журналиста вместе с фотокором, снабдить их кучей техники. То сейчас тебе нужен для этого всего один человек с седьмым iPhone, стабилизатором и хорошей оптикой всего за $100-150, а не $1000. Взамен ты получаешь картинку, сравнимую по качеству с цифровыми фотоаппаратами 5-6 лет назад.
Кто первым встал, того и тапки. Кто первым предложил новые технологии, с тем читатель и остался. Мы были одними из первых, кто освоил Facebook и сейчас у нас 400-450 тысяч подписчиков, которые достались нам легко и дешево. Тем, кто пришел позже, набрать аудиторию было намного дороже.
Что касается трендов монетизации, то это нативная реклама, подписка, сервисы, данные, партнерства с брендами. Но если на западном рынке люди привыкли подписываться, то в таких странах, как Россия, Украина, Казахстан и другие, эта модель пока не очень хорошо работает. Несмотря на все экспериментыдо сих пор не ясно, как приучить людей подписке.
Самой эффективной пока что является нативная реклама. И плюс ее в том, что Facebook и YouTube не могут конкурировать со спецпроектами. Но когда «нативки» слишком много (особенно некачественной), читатели злятся, а рекламодатели до сих пор стараются скрыть свою плашку на материале.