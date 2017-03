Алексей Аметов из Look At Media: «В медиа ты или все время опаздываешь, или учишься прогнозировать»

Вспомните фразу Белого Кролика из «Алисы в Стране чудес»: «Oh dear! Oh dear! I shall be too late!». Это ощущение, что ты постоянно опаздываешь или уже опоздал, все время возникает у тех, кто работает в медиа и IT.

Все меняется слишком быстро. И чтобы успевать, нужно задолго до прогнозировать изменения на рынке и работать уже в этом направлении. Это как в хоккее: нужно бежать не туда, где шайба, а туда, куда она летит.

Чтобы прогнозировать, куда идти дальше, сперва нужно понять историю развития рынка. С 1997 по 2007 годы была эпоха WEB, когда у людей появились компьютеры и они сидели в интернете.

В 2007 году появился iPhone, потом появился Android. Люди стали больше потреблять информации со смартфонов. Также начал расти Facebook. Началась эпоха Social Media и Mobile. Эта эпоха продолжается, но на самом деле уже идет к закату.