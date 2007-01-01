Алексей Аметов из Look At Media: «В медиа ты или все время опаздываешь, или учишься прогнозировать»

В прошлом году медийные доходы Look At Media (The Village, FURFUR и Wonderzine; 5 млн пользователей ежемесячно) сравнялись с рекламными. 50/50. В этом году мы ходим увеличить долю заработка от рекламных спецпроектов до 60% в общей структуре доходов.

Также в этом году мы заложили 2% от оборота на доходы от франшизы, а в будущем хотим увеличить эту долю до 10%. У нас есть два типа франшизы: региональная (в России) и национальная (Украина, Белоруссия, Казахстан).

Для франчайзи у нас есть жесткие гайды, в которых описано, что можно делать, а что нельзя; что этично, а что нет; какую рекламу делать. Есть и визуальные гайды.У нас есть человек, который работает с партнерами и отслеживает, чтобы у них не было «джинсы», чтобы не нарушались стандарты и визуальное исполнение.

Еще у нас есть софтверная компания Setka, она работает на два основных рынка: США (приоритетный) и России. Мы тоже клиент у Setka и покупаем у компании софт, тестим все на себе и потом уже продаем продукт клиентам.