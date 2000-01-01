Александр Мартыненко: «Я до сих пор не понимаю, кто и как отдал команду на убийство Гонгадзе»

17 мая в издательстве «Брайт стар паблишинг» выходит книга главреда «РБК-Украина» Валерия Калныша «За слова отвечают». Книга в том числе состоит из больших интервью с известными журналистами. Телекритика публикует выдержки из них.
С «делом Гонгадзе» было очень сложно. Я тогда для себя понял, что есть вещи, о которых я проинформирован, то есть просто знаю, что это происходило, и есть вещи, в которые я верю или не верю. Знал я не очень много, это правда, но из того, что знал, следовало, что президент команду на убийство журналиста не давал. Подчеркиваю, команду на убийство журналиста.
Это знание основывалось на его реакции на информацию, на его общении с разными людьми, в том числе и с фигурантами этого дела, к примеру, с тогдашним министром внутренних дел Юрием Кравченко. При этом я прекрасно понимал, что Кучма – человек эмоциональный и мог действительно что-то сказать.
Тем не менее, конечно, пусть косвенно я, как человек занимавшийся журналистами и, кстати говоря, который общался с Гонгадзе, когда он приходил к нам на брифинги, чувствовал себя ответственным за то, что не сделал всего, чтобы избежать его смерти.
Кучма – человек эмоциональный, и некоторые люди пытались создавать для него образы врага. Но смерть Гонгадзе – это отдельная история, и у меня есть своя версия, почему это произошло.Это история взаимоотношений внутри президентской команды, которой в 2000 году уже не существовало.
На тот момент, де-факто, была конкуренция, мягко выражаясь, «соперничество и вражда» разных групп влияния. Дело в том, что Кучма до 2000 года внимательно следил, что происходит в его окружении, старался его балансировать и управлять. И ему это реально удавалось. После его избрания на второй срок у меня создалось стойкое ощущение, что Кучме немного надоело этим заниматься: опасность проигрыша прошла, выборы выиграны...
И он расслабился. И в этот момент все эти люди внутри окружения, понимая, что впереди еще пять лет возможностей, в том числе и возможности воровать, устроили между собой борьбу. Методы были привычные – интриги, сплетни и желание подставить конкурента в глазах руководителя.
– Леонид Кучма вообще знал о таком журналисте, как Георгий Гонгадзе? Следил за его публикациями? Вы давали ему его заметки читать?
– Я заметок не давал. И всегда считал, что нужно заниматься реальными делами, реальными средствами массовой информации, которые влияли на людей. В то время «Украинская правда», при всем к ней уважении, в своем сегменте была довольно влиятельным ресурсом, но поскольку весь интернет не был влиятельным, то и значение «УП» было ниже, чем восьмой или девятый канал в рейтинге.
Я не считал «УП» значительной и несколько раз говорил, что не надо переоценивать ее влияние. Но находились люди, которые говорили обратное, и для того, чтобы оставаться рядом с главой государства, были готовы создать образ врага из кого угодно.
«Как доказать свою значимость президенту? Нужно сначала врага обозначить, а потом его разоблачить. Это был не только Гонгадзе, и не столько Гонгадзе»
«Враги» обнаруживались на каждом шагу. И вот эта атмосфера поиска врагов – а этим занимались практически все в окружении Кучмы – и привела к тому, что создалось ощущение, что враги повсюду.
Но поскольку большинство из них скрыто, то и разоблачить их тяжело, а вот Гонгадзе – это «открытый враг», поскольку пишет прямо, называет вещи своими именами, да, в общем-то, его и искать не надо – вот он весь тут. С моей точки зрения, корни убийства Гонгадзе именно в этом.
Как технически происходила коммуникация организаторов, заказчиков, я не знаю. Я читал все материалы расследования и сам давал показания, но до сих пор не понимаю, кто и как отдал команду на убийство. Знаю лишь, что «пленки Мельниченко» слушала одна из групп, находящаяся тогда рядом с президентом, за восемь месяцев до исчезновения Гонгадзе.
Под запись членов этой группы я назвать не смогу – у меня нет доказательств. Люди подадут на меня в суд и правильно сделают. Но точно знаю, что «пленки» действительно внимательно отслушивались все это время.
Мельниченко не был одиноким борцом за справедливость, который якобы с помощью Александра Александровича Мороза организовал всю эту «историю».
– Когда «пленки Мельниченко» стали достоянием общественности, как вы с президентом на них реагировали? Как вы выстраивали свою линию поведения, и что было главным в этой линии?
– Честно говоря, это был шок. Шок как для меня, так и для президента. Он понимал, что он говорил, но я не понимал, что происходило, и ничего не знал об этом. Помню только, что запись той пресс-конференции я расшифровал и передал текст в кабинет Леонида Кучмы.
Тогда не я принимал решение, что с этим делать, – там уже собралось много людей, которые думали, что с этим делать и какая должна быть позиция, а я лишь ее озвучивал.
«Изначально было решено придерживаться позиции, что это все неправда, все смонтировано и голос и слова не президента»
В отношении монтажа – это отчасти соответствует действительности, в пленках на самом деле многое смонтировано, да и вся дальнейшая история с пленками – это очень длительный и муторный процесс. Но тогда изначально была позиция полного отрицания.
Могла ли быть другая? Мне сложно сейчас об этом говорить. Я всегда говорил президенту, что я должен знать все для того, чтобы понять, что со всем этим делать. Однако, к сожалению, полной информации не имел никто, ею владел только сам президент, а остальные получали ее в той мере, в какой он считал нужным.
Это было право человека, он таким образом распределял ответственность в команде. Но мне кажется, что полного понимания, чем это все может закончится и чем это все чревато, ни у кого не было, да, собственно, и у меня тоже.