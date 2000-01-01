Александр Мартыненко: «Я до сих пор не понимаю, кто и как отдал команду на убийство Гонгадзе»

С «делом Гонгадзе» было очень сложно. Я тогда для себя понял, что есть вещи, о которых я проинформирован, то есть просто знаю, что это происходило, и есть вещи, в которые я верю или не верю. Знал я не очень много, это правда, но из того, что знал, следовало, что президент команду на убийство журналиста не давал. Подчеркиваю, команду на убийство журналиста.

Это знание основывалось на его реакции на информацию, на его общении с разными людьми, в том числе и с фигурантами этого дела, к примеру, с тогдашним министром внутренних дел Юрием Кравченко. При этом я прекрасно понимал, что Кучма – человек эмоциональный и мог действительно что-то сказать.

Тем не менее, конечно, пусть косвенно я, как человек занимавшийся журналистами и, кстати говоря, который общался с Гонгадзе, когда он приходил к нам на брифинги, чувствовал себя ответственным за то, что не сделал всего, чтобы избежать его смерти.