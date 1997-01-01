Александр Чекменев: «Я не езжу в Луганск, не могу быть там, где нельзя снимать»

Это был 1994 год. Мне 25 лет и я уже 2 года мучаюсь, кем мне быть и что снимать. Каков будет мой стиль и что останется после меня. Этот вопрос был важен еще в детстве. Я понимал, что всех нас не будет, а от многих людей ничего не осталось, кроме текстов. В 12 лет я занимался в фотокружке и уже знал, что буду фотографом. В 25 лет я понял, что именно буду снимать.

В 1994-1995 гг. я взялся за госзаказ: в стране меняли паспорта и мне нужно было сделать фотографии на документы для одиноких и больных людей, которые не выходят из дома. За эти копейки по безналичке мало кто хотел фотографировать, а я согласился. Я ходил по домам с работниками фонда социальной помощи района.

Меня поразило, в каких условиях эти люди доживают свои последние годы. Я понял, что такое я снимал бы даже без денег. Там были люди, которые не выходили из дома, у них не было даже телевизора.