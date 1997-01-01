ТЕЛЕКРИТИКА

Александр Чекменев: «Я не езжу в Луганск, не могу быть там, где нельзя снимать»

Известный украинский фотограф – о Донбассе, 90-х, замене советских паспортов и документалистике

Образование

На платформе Izolyatsia открылась выставка «Документация повседневности» - известные серии «Паспорт» и «Воины» фотографа Александра Чекменева. Фотограф рассказал о создании своих серий и необходимости документирования современной украинской истории.


Александр Чекменев родился и вырос в Луганске. Учился в местной фотомастерской, там же и начал карьеру фотографа, а в 1997 году переехал в Киев. Его известные серии«Паспорт» (1994-1995), «Донбасс» (1994-2015), «Воины» (2014), War-Torn (2014) и другие – документация истории, уходящей эпохи, разрухи и людей, пострадавших от развала СССР. Работы фотографа публиковались в New York Times, Lens Blog, TIME Lightbox, The New Yorker Photo Booth и MSNBC.

О серии «Паспорт»

Это был 1994 год. Мне 25 лет и я уже 2 года мучаюсь, кем мне быть и что снимать. Каков будет мой стиль и что останется после меня. Этот вопрос был важен еще в детстве. Я понимал, что всех нас не будет, а от многих людей ничего не осталось, кроме текстов. В 12 лет я занимался в фотокружке и уже знал, что буду фотографом. В 25 лет я понял, что именно буду снимать.

В 1994-1995 гг. я взялся за госзаказ: в стране меняли паспорта и мне нужно было сделать фотографии на документы для одиноких и больных людей, которые не выходят из дома. За эти копейки по безналичке мало кто хотел фотографировать, а я согласился. Я ходил по домам с работниками фонда социальной помощи района.

Меня поразило, в каких условиях эти люди доживают свои последние годы. Я понял, что такое я снимал бы даже без денег. Там были люди, которые не выходили из дома, у них не было даже телевизора.

«Я понял, что ничего не изменю, но могу оставить это в истории»

Мне сказали, что я должен буду сам продумать детали съемки (фон, свет), ведь многие люди будут сидеть или лежать. Тогда я придумал, что с собой нужно носить маленький белый экранчик. Я ходил от дома к дому, за день нужно было снять 60 человек. За полгода у меня слетела подошва на туфлях.

Пока я печатал фотографии, один человек умер. И не совсем понятно, зачем этим людям в течение года был нужен новый паспорт и зачем нужно было их мучить. После этого остановился и госзаказ. А потом замену паспортов продлили до 2000 года.

Я просто фиксировал все это. В итоге вышло 36 снимков: я тогда мечтал о серии, но даже не думал о книге и потому снимал не в каждом доме. Денег на пленку тогда особо не было. И дублей у меня почти не было. Помню, что отправил эти фотографии на конкурс в Москву, но их не заметили. А потом мой приятель показал серию в Швейцарии, и она взяла приз.

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Потом было затишье, но этой съемки хватило, чтобы в 1997 году меня взяли в штат киевской газеты. Дальше меня уже узнавали по серии «Паспорт». Уже не нужно было думать, что я буду снимать.

Мне понадобилось 20 лет, чтобы сделать книгу. Однажды я понял, что выставки проходят, а у многих нет даже каталога с них. Поэтому я решил делать книгу. Но организовать все это финансово было очень тяжело. Фотограф Дональд Вебер посоветовал мне обратиться к Тео ван дер Хейдену, голландскому дизайнеру фотокниг. И Тео согласился со мной работать.

Тогда все совпало. Я как раз летел из США (мои снимки тогда попали в портфолио-ревью в The New York Times) с 12-часовой пересадкой в Амстердаме. Я пешком пошел к Тео обсудить макет книги. Он сказал, что можно издать ее в издательстве Dewi Lewis Publishing, которое поможет частично ее оплатить. Но все равно выпуск книги стоил для меня немалых денег, которые мне пришлось занимать и зарабатывать, продавая снимки.

Книга вышла необычная, и некоторые коллеги советовали мне сменить обложку. Но эта обложка – картина американского художника была не одна за год разработки. Это картина 62-го года американского художника, который с 62-го по 69-й писал такими цветами. Книга открывается макросъемкой из нашего паспорта.

Фото: тут и по тексту Максим Лисовой

О серии «Донбасс» и Донбассе

В 1995 году мне было очень плохо, и все, что происходило со мной, изменило меня. Я начал снимать людей на улице, от этого мне было легче и лучше, они вытягивали меня. Я понял, что им еще хуже, чем мне. Все фотографии про меня. Мне было 26 лет.

Политиков я не снимаю. Съемку «Паспорт» покажут и через 100 лет, а политиков – разве что мелким шрифтом в «Википедии». Я снимаю для истории, люди это понимают и открываются. Им нравится то, что они попадут в книгу, я им так и говорю.

«Чтобы издать книгу Donbass и ни от кого не зависеть, я потратил 17 тысяч евро и продал земельный участок»

Мои родители, друзья, одноклассники сейчас в Луганске. Но я не езжу туда. Я не могу ехать туда, где нельзя снимать. Если честно, все это у меня отняли. Раньше я мог на все свои выходные уезжать домой и снимать там людей. Теперь ничего этого нет. А преподавателей моей фотошколы в городе с самого начала предупредили, чтобы дети не снимали никаких разрушений.

Что в советском союзе человек с фотоаппаратом был шпионом, что сейчас. Мои старики говорят, что никто там не хочет вернуть того, что было. В шахтерских поселках вроде были восстания, но одна очередь и все, прекратились восстания.

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Снимайте и записывайте все. Время сейчас такое. Я не военный фотограф, но я не мог не снимать. Когда началась война, я понял, что госпиталь – это первое, куда нужно попасть. Я отснял там человек 70. Так появилась серия War-Torn и это был небольшой вклад в помощь этим ребятам.

Когда освободили Славянск, я взял отпуск и попросил чтобы ко мне никого не прикрепляли из журналистов. Я хотел побыть один на один с людьми. Ночевал там. Это был очень печальный опыт. Близлежащие Николаевка и Семеновка сильно пострадали. Их бомбили наши же, не эвакуировав предварительно людей. Люди были в подвалах. Мне хватило этого опыта и детей, которые рассказывали о том, как спасались.

Мои снимки с Майдана не были опубликованы в том издании, в котором я работаю. Тогда я понял, что я свободен снимать то, что хочу. Я до сих пор держу связь с людьми, которых встретил на Майдане. У меня растет дочка. Когда был Майдан, ей было 7 лет, она мало что понимала. Но когда ей будет 18, она спросит меня, что я сделал и что снимал. И у меня будет, что ей показать. Я снял много личностей.

Несмотря на все книги и выставки, я не очень знаменитый. Это все условности. Знаменитым человека сделают его фотографии в будущем. И это только начало.



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