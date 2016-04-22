Текст дня: типичные ошибки онлайн-СМИ от Веры Черныш

В своем блоге на Facebook Вера Черныш подобрала список из типичных "граблей" для медиа, которые толкают онлайн-СМИ вниз. Это когда 90% руководителей региональных СМИ на тренинге впервые увидели Google Analytics, а "решения о том, какой контент публиковать принимаются на основе интуиции журналистов".

Или же, когда консервативные издания расценивают сайт исключительно как онлайн-версию своего печатного СМИ, не меняя дизайн, подход к продаже рекламы и не изучая последние тренды в медиа и технологиях.

Непонимание, что такое KPI, неэффективное использование денег на содержание редакции, негибкость, загнивающая обстановка в коллективе, покупной трафик, незнание аудитории, ниши и ценностей, нежелание вкладывать деньги в продвижение медиа в соцсетях и многое другое. Автор просит также коллег по медиарынку подсказать свои варианты "граблей".

"Не очень продвинутые медиапроекты и их менеджеры регулярно наступают на эти грабли", отмечает Вера Черныш. Но мало кто осознает, что именно в этом и кроется причина непопулярности и неприбыльности конкретных медиапроектов.