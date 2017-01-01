7 книг украинских журналистов на «Книжном Арсенале»

Интервью с известными журналистами от Валерия Калныша, история футбола на Галичине от Дениса Мандзюка, успех украинских IT-компаний от Тимура Вороны и борьба за Крым Мустафы Джемилева от Севгиль Мусаевой-Боровик.
Валерий Калныш, «За слова отвечают»
Книга главного редактора «РБК-Украина» выходит в издательстве «Брайт-букс». Ранее там издавали книги других журналистов – Сергея Лещенко, Сони Кошкиной, Сергея Лойко и Ирины Славинской. Она состоит из интервью с рядом журналистов, которые делятся своим опытом в профессии. В частности, автор поговорил с Евгением Киселевым, Андреем Куликовым, Богданом Кутеповым, Ильей Азаром, Мыколой Вереснем и другими.
Валерий Калныш работал главным редактором газеты «Коммерсантъ-Украина». Когда газету закрыли, он стал руководить изданием «Апостроф», позже работал главредом «Радио Вести», а с лета прошлого года руководит редакцией «РБК-Украина».
Остап Дроздов, «№2»
Летом прошлого года вышел первый роман ведущего и журналиста Остапа Дроздова, а уже на «Книжном Арсенале» состоится премьера второго. В аннотации к книге говорится, что роман является манифестом для тех, кто не стесняется сказать: "Не я для страны, а страна для меня".
События развиваются, как во Львове, так и в Приазовье, Неаполе и Австралии. Более того, в романе также расширенно и время действий – от начала ХХ столетия до «завтрашнего дня».
Остап Дроздов – политический обозреватель, автор и ведущий политической программы «Прямым текстом» и авторского хард-ток-шоу Drozdov на телеканале ZIK.
Наталья Влащенко, «Кража, или Белое солнце Крыма»
Книга посвящена аннексии полуострова Крым Российской Федерацией. В интервью «Радио Вести» Влащенко сказала, что книга будет жесткой и скандальной. Она поговорила с множеством людей. В том числе, с высокопоставленными чиновниками. Также автор получила инсайдерскую информацию, которая будет опубликована в книге.
Напомним, что в феврале 2017 года Наталья Влащенко стала креативным продюсером телеканала ZIK. До этого она три года вела на телеканале «112 Украина» программу «Люди. Hard Talk».
Тимур Ворона, «Стартап на миллион. Как украинцы зарабатывают состояния на технологиях»
Автор написал истории создания известных украинских IT-компаний и стартапов, которые прославились на весь мир. Среди них – сервис проверки правописания Grammarly, медиахолдинг с аудиторией 100 млн человек по всему миру Genesis, фотобанк DepositPhotos c коллекцией в 55 млн фотографий и многие другие.
За время работы над книгой журналист пообщался с десятками людей, непосредственными участниками событий и экспертами. "Особняком в этой книге стоят истории киберспортивной команды Na`Vi и Центра электронного бизнеса ПриватБанка. Первым удалось превратить увлечение играми в прибыльный бизнес с десятками миллионов поклонников по всему миру, а благодаря Александру Витязю ПриватБанк стал самым инновационным банком мира", – говорит Тимур Ворона в своем предисловии к книге.
Севгиль Мусаева-Боровик, Алим Алиев, «Мустафа Джемілєв. Незламний»
Несмотря на то что книга вышла в марте, ожидается, что на «Книжном Арсенале» она станет одной из главных новинок издательства Vivat. Именно на фестивале ее представят для широкой общественности.
Главный редактор «Украинской правды» совместно с правозащитником Алимом Алиевым написали о лидере крымскотатарского народа. Они решили сосредоточиться не на его диссидентской деятельности, а на борьбе за деоккупацию Крыма.
Книга состоит из восьми глав, каждая из которых – это встречи с Мустафой Джемилевым в течение последних двух лет аннексии.
Денис Мандзюк, «Копаний м’яч. Коротка iсторiя украïнського футболу в Галичинi 1909–1944»
Редактор рубрики «История» сайта Gazeta.ua и журнала «Країна» написал о том, как в Украине играли в футбол еще до того, как ее стали идентифицировать как государство.
Книга является первой основательной попыткой изучить историю украинского футбола на Галичине в первой половине ХХ века. Автор не только документально фиксирует матчи, а и прослеживает судьбу популярных в те времена футболистов, а также оценивает тогдашние футбольные события и интриги.
Артем Чапай, «Авантюра XL»
Украинский репортер Артем Чапай объездил половину США, Мексику, Кубу, Белиз, Гватемалу, Гондурас. Там он познакомился с десятками людей, нашел близких друзей, благодаря чему начал по-новому понимать мир и себя. Автор пишет о классических sex, drugs, rock'n'roll в экспериментальном стиле, с ощутимым влиянием интернета и молодежного сленга.
Во время войны на Донбассе Артем Чапай работал репортером издания Insider и написал с Екатериной Сергацковой книгу «Война на три буквы». После чего ушел в декрет и написал книгу «Папа в декрете».