7 книг украинских журналистов на «Книжном Арсенале»

Летом прошлого года вышел первый роман ведущего и журналиста Остапа Дроздова, а уже на «Книжном Арсенале» состоится премьера второго. В аннотации к книге говорится, что роман является манифестом для тех, кто не стесняется сказать: "Не я для страны, а страна для меня".

События развиваются, как во Львове, так и в Приазовье, Неаполе и Австралии. Более того, в романе также расширенно и время действий – от начала ХХ столетия до «завтрашнего дня».

Остап Дроздов – политический обозреватель, автор и ведущий политической программы «Прямым текстом» и авторского хард-ток-шоу Drozdov на телеканале ZIK.