ТЕЛЕКРИТИКА

7 книг украинских журналистов на «Книжном Арсенале»

Секреты известных журналистов, аннексия Крыма и успехи украинских IT-компаний

Образование

Интервью с известными журналистами от Валерия Калныша, история футбола на Галичине от Дениса Мандзюка, успех украинских IT-компаний от Тимура Вороны и борьба за Крым Мустафы Джемилева от Севгиль Мусаевой-Боровик.


С 17 по 21 мая в Киеве состоится международный фестиваль «Книжный Арсенал», который объединяет литературу и искусство. На нем презентуют книжные новинки более 150 издательств. «Телекритика» пишет о книгах украинских журналистов, которые будут представлены на фестивале.
1

Валерий Калныш, «За слова отвечают»

Книга главного редактора «РБК-Украина» выходит в издательстве «Брайт-букс». Ранее там издавали книги других журналистов – Сергея Лещенко, Сони Кошкиной, Сергея Лойко и Ирины Славинской. Она состоит из интервью с рядом журналистов, которые делятся своим опытом в профессии. В частности, автор поговорил с Евгением Киселевым, Андреем Куликовым, Богданом Кутеповым, Ильей Азаром, Мыколой Вереснем и другими.

Валерий Калныш работал главным редактором газеты «Коммерсантъ-Украина». Когда газету закрыли, он стал руководить изданием «Апостроф», позже работал главредом «Радио Вести», а с лета прошлого года руководит редакцией «РБК-Украина».

2

Остап Дроздов, «№2»

Летом прошлого года вышел первый роман ведущего и журналиста Остапа Дроздова, а уже на «Книжном Арсенале» состоится премьера второго. В аннотации к книге говорится, что роман является манифестом для тех, кто не стесняется сказать: "Не я для страны, а страна для меня".

События развиваются, как во Львове, так и в Приазовье, Неаполе и Австралии. Более того, в романе также расширенно и время действий – от начала ХХ столетия до «завтрашнего дня».

Остап Дроздов – политический обозреватель, автор и ведущий политической программы «Прямым текстом» и авторского хард-ток-шоу Drozdov на телеканале ZIK.

3

Наталья Влащенко, «Кража, или Белое солнце Крыма»

Книга посвящена аннексии полуострова Крым Российской Федерацией. В интервью «Радио Вести» Влащенко сказала, что книга будет жесткой и скандальной. Она поговорила с множеством людей. В том числе, с высокопоставленными чиновниками. Также автор получила инсайдерскую информацию, которая будет опубликована в книге.

Напомним, что в феврале 2017 года Наталья Влащенко стала креативным продюсером телеканала ZIK. До этого она три года вела на телеканале «112 Украина» программу «Люди. Hard Talk».

4

Тимур Ворона, «Стартап на миллион. Как украинцы зарабатывают состояния на технологиях»

Автор написал истории создания известных украинских IT-компаний и стартапов, которые прославились на весь мир. Среди них – сервис проверки правописания Grammarly, медиахолдинг с аудиторией 100 млн человек по всему миру Genesis, фотобанк DepositPhotos c коллекцией в 55 млн фотографий и многие другие.

За время работы над книгой журналист пообщался с десятками людей, непосредственными участниками событий и экспертами. "Особняком в этой книге стоят истории киберспортивной команды Na`Vi и Центра электронного бизнеса ПриватБанка. Первым удалось превратить увлечение играми в прибыльный бизнес с десятками миллионов поклонников по всему миру, а благодаря Александру Витязю ПриватБанк стал самым инновационным банком мира", – говорит Тимур Ворона в своем предисловии к книге.

5

Севгиль Мусаева-Боровик, Алим Алиев, «Мустафа Джемілєв. Незламний»

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Несмотря на то что книга вышла в марте, ожидается, что на «Книжном Арсенале» она станет одной из главных новинок издательства Vivat. Именно на фестивале ее представят для широкой общественности.

Главный редактор «Украинской правды» совместно с правозащитником Алимом Алиевым написали о лидере крымскотатарского народа. Они решили сосредоточиться не на его диссидентской деятельности, а на борьбе за деоккупацию Крыма.

Книга состоит из восьми глав, каждая из которых – это встречи с Мустафой Джемилевым в течение последних двух лет аннексии.

6

Денис Мандзюк, «Копаний м’яч. Коротка iсторiя украïнського футболу в Галичинi 1909–1944»

Фото: Gazeta.ua

Редактор рубрики «История» сайта Gazeta.ua и журнала «Країна» написал о том, как в Украине играли в футбол еще до того, как ее стали идентифицировать как государство.

Книга является первой основательной попыткой изучить историю украинского футбола на Галичине в первой половине ХХ века. Автор не только документально фиксирует матчи, а и прослеживает судьбу популярных в те времена футболистов, а также оценивает тогдашние футбольные события и интриги.

7

Артем Чапай, «Авантюра XL»

Фото: Facebook Bogdan Logvynenko

Украинский репортер Артем Чапай объездил половину США, Мексику, Кубу, Белиз, Гватемалу, Гондурас. Там он познакомился с десятками людей, нашел близких друзей, благодаря чему начал по-новому понимать мир и себя. Автор пишет о классических sex, drugs, rock'n'roll в экспериментальном стиле, с ощутимым влиянием интернета и молодежного сленга.

Во время войны на Донбассе Артем Чапай работал репортером издания Insider и написал с Екатериной Сергацковой книгу «Война на три буквы». После чего ушел в декрет и написал книгу «Папа в декрете».

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