Cтать умнее бесплатно: 10 онлайн-курсов октября

Дизайн-мышление для инноваций, Prometheus

Дизайн-мышление – это самая успешная мировая методика для создания инноваций, которую активно используют в работе такие компании, как Facebook, Google, Apple, Procter&Gamble, Samsung, IBM, IKEA. Курсы дизайн-мышления – важная составляющая учебного процесса Стэнфордского университета и других ведущих университетов мира. В Украине до сих пор их преподавали только в лучших бизнес-школах и тренеры для узкой и обеспеченной аудитории. Благодаря этому курсу теперь любой в Украине сможет бесплатно овладеть основами дизайн-мышления. В этом курсе вы узнаете, что такое дизайн-мышление и научитесь работать с моделью четырех вопросов, которая поможет лучше понять дизайн-мышление как подход к решению сложных проблем и созданию инноваций. Присоединиться к курсу можно тут.

Дата начала курса: 30 октября

Язык обучения: украинский