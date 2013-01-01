Cтать умнее бесплатно: 10 онлайн-курсов октября

Кинобизнес, FutureLearn
Курс разработан Open University совместно с Pinewood Studios – ведущим поставщиком сервисных услуг для киноотрасли. Использует концепцию цепочек создания стоимости и результаты независимых исследований киноиндустрии. Кроме предоставления пошаговых указаний по основным процессам, этот курс поможет найти ответы на вопросы: что важнее интеллектуальная собственность или авторское право, почему фильмы получают государственное финансирование, какая взаимосвязь между маркетингом, кассовым сборам и общим успехом фильмов. Присоединиться к курсу можнотут.
Дата начала курса: 16 октября
Язык обучения: английский
Transmedia Storytelling: новые технологии и глобальные аудитории, Coursera
Transmedia Storytelling – это практика разработки, обмена и участия в единой истории сразу на нескольких традиционных и цифровых платформах. На курсе можно узнать, как инновационно использовать различные технологии, чтобы делиться историями, расширять аудиторию и создать активное и заинтересованное сообщество поклонников. Присоединиться к курсу можно тут.
Дата начала курса: 16 октября
Язык обучения: английский
Искусство создания персонажа, Coursera
В центре любой хорошей истории всегда находится интересный и уникальный герой. В этом курсе талантливые писатели делятся тем, как создавать сложные и яркие персонажи и как переносить свои идеи на бумагу. В рамках курса можно научиться развивать внутренние и внешние характеристики героев, наполнять их уникальными чертами. Присоединиться к курсу можно тут.
Дата начала курса: 16 октября
Язык обучения: английский
Контент, реклама и интегрированные маркетинговые коммуникации, Coursera
Это один из курсов в рамках специализации Social Media Marketing. Из курса вы узнаете, почему контент так важен для маркетинга в социальных медиа и как создавать действительно эффективную рекламу. Также вы познакомитесь с таким инструментом как интегрированные маркетинговые коммуникации. Это концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений. Присоединиться к курсу можно тут.
Дата начала курса: 9 октября
Язык обучения: английский
Искусство переговоров, Coursera
Курс описывает современные подходы, применяемые в переговорных стратегиях и тактиках, а также типы переговорных отношений. Курс исследует личные и поведенческие характеристики успешного собеседника. Участники обсуждают, как расширение прав и возможностей, власть и авторитет влияют на переговорный процесс и результат. Темы включают вопросы, как важно планировать и готовиться к переговорной сессии. Присоединиться к курсу можно тут.
Дата начала курса: 9 октября
Язык обученияъ: английский
От идеи до стартапа, Coursera
Этот курс дает практически проверенные инструменты для преобразования замыслов в продукт или услугу, что создает ценность для других. Слушателей обучают формировать выигрышную стратегию, уникальное предложение, готовить бизнес-план и сравнивать свои инновации с существующими решениями. Присоединиться к курсу можно тут.
Дата начала курса: 30 октября
Язык обучения: английский
Финансовый менеджмент, Prometheus
Автор курса – преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко. Немного истории, немного теории и много ссылок на актуальную украинскую действительность. Вы поймете общие принципы управления финансами, применимые как для макроуровня целой страны или конкретного бизнеса, так и в управлении финансами собственной семьи. Узнаете, как оцениваются инвестиционные проекты и какие показатели, свидетельствующие о потенциальной успешности проекта являются определяющими для инвестора. Присоединиться к курсу можно тут.
Дата начала курса: можна присоединиться сейчас
Язык обучения: украинский
Решение проблем с помощью Excel, Coursera
Этот курс раскрывает Excel как инструмент для решения бизнес-задач. Вы узнаете основные функции Excel с помощью управляемой демонстрации. Содержание данного курса было разработано с использованием операционной системы Windows, в Excel 2013. Присоединиться к курсу можнотут.
Дата начала курса: 9 октября
Язык обучения: английский
Дизайн-мышление для инноваций, Prometheus
Дизайн-мышление – это самая успешная мировая методика для создания инноваций, которую активно используют в работе такие компании, как Facebook, Google, Apple, Procter&Gamble, Samsung, IBM, IKEA. Курсы дизайн-мышления – важная составляющая учебного процесса Стэнфордского университета и других ведущих университетов мира. В Украине до сих пор их преподавали только в лучших бизнес-школах и тренеры для узкой и обеспеченной аудитории. Благодаря этому курсу теперь любой в Украине сможет бесплатно овладеть основами дизайн-мышления. В этом курсе вы узнаете, что такое дизайн-мышление и научитесь работать с моделью четырех вопросов, которая поможет лучше понять дизайн-мышление как подход к решению сложных проблем и созданию инноваций. Присоединиться к курсу можно тут.
Дата начала курса: 30 октября
Язык обучения: украинский
Геймификация, Coursera
Определение понятия «геймификация», приведенное в первых лекциях – это «использование игровых элементов и техник игрового дизайна в неигровых контекстах». Основные сферы применения геймификации – это маркетинг, продажи, привлечение потребителей, HR, увеличение производительности, краудсорсинг, здоровья, экологическая безопасность и личные финансы. Присоединиться к курсу можнотут.
Дата начала курса: 9 октября
Язык обучения: англійский, украинский