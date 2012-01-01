Ярослава Гресь – о создании Музея новостей ТСН, работе в HELLO! и других проектах в журналистике и культуре

Я всю жизнь вызываю у людей возмущение, и, достигнув в этом максимума, считаю, что добилась успеха, и иду дальше.

В 2007 году я работала главредом в «Телегиде». Редакция находилась в районе Отрадного на 5 этаже промышленного колледжа. Мне было 24 года и я думала, что уже абсолютно состоялась как профессионал, а мой дедушка, известный журналист, мной гордился. Но однажды, в одну из суббот, я решила проверить вакансии на rabota.ua и натолкнулась на объявление о поиске главного редактора в новый проект.

Я решила не присылать резюме, а написала по указанному адресу письмо о том, почему я идеально подхожу на эту должность. Только потом я увидела, что отправила письмо Дмитрию Креславскому, издателю журнала HELLO! в России. Он был сражен моей наглостью, но ответил мне.

Я полетела в Москву, прошла много собеседований и стала самым молодым в мире главредом HELLO!. Я добилась этого, потому что не знала никаких правил. Я обещала им всем больше, чем они хотели.

Когда мы начали делать HELLO!, мы не знали, как делается глянец, и ничего не боялись. Я не знала, что нужно брать образцы косметики. Не знала, что нужно ездить в пресс-туры на Бали. Считала это взяткой и тратой рабочего времени. Но мы провели множество успешных съемок, и когда издательство решило уходить из Украины, мне предложили возглавить журнал в Москве.