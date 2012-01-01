Ярослава Гресь – о создании Музея новостей ТСН, работе в HELLO! и других проектах в журналистике и культуре

До того как создать свое агентство Gres Todorchuk PR, Ярослава Гресь успела поработать в «Телегиде», а в 24 года стала главредом журнала HELLO!. О своем опыте работы в журналистике и с культурно-социальными проектами она рассказала в Kyiv Academy of Media Arts.
Я всю жизнь вызываю у людей возмущение, и, достигнув в этом максимума, считаю, что добилась успеха, и иду дальше.
В 2007 году я работала главредом в «Телегиде». Редакция находилась в районе Отрадного на 5 этаже промышленного колледжа. Мне было 24 года и я думала, что уже абсолютно состоялась как профессионал, а мой дедушка, известный журналист, мной гордился. Но однажды, в одну из суббот, я решила проверить вакансии на rabota.ua и натолкнулась на объявление о поиске главного редактора в новый проект.
Я решила не присылать резюме, а написала по указанному адресу письмо о том, почему я идеально подхожу на эту должность. Только потом я увидела, что отправила письмо Дмитрию Креславскому, издателю журнала HELLO! в России. Он был сражен моей наглостью, но ответил мне.
Я полетела в Москву, прошла много собеседований и стала самым молодым в мире главредом HELLO!. Я добилась этого, потому что не знала никаких правил. Я обещала им всем больше, чем они хотели.
Когда мы начали делать HELLO!, мы не знали, как делается глянец, и ничего не боялись. Я не знала, что нужно брать образцы косметики. Не знала, что нужно ездить в пресс-туры на Бали. Считала это взяткой и тратой рабочего времени. Но мы провели множество успешных съемок, и когда издательство решило уходить из Украины, мне предложили возглавить журнал в Москве.
Я отказалась. В тот момент у меня на руках был маленький ребенок после операции на сердце, был развод, и я решила, что хочу остаться и делать что-то полезное тут. Падать очень больно. Ты можешь сдаться, опустить руки, снова стать редактором, устроиться к дедушке в «Сельские вести». А можешь искать себя и свой путь.
Я думала, чем же я хочу заниматься, и вспомнила о том, что нам в редакцию приходили тонны релизов, которые были плохо и неинтересно написаны. В тот момент я впервые посмотрела на пиар с точки зрения журналистики. Я захотела писать тексты, которые были бы интересны всем. Я решила действовать по интуиции и делать только то, что я люблю.
Все произошло очень органично. С моим братом и партнером Сашей Тодорчуком мы создали агентство и придумали ему очень остроумное, как мы тогда считали, название: «Агентство». Неожиданно для нас агентство «Агентство» выиграло тендер (к слову, единственный в нашей практике) на сопровождение гастролей Cirque du Soleil в Украине. Мы совсем не знали, как это делать.
Я смотрела на презентации других агентств: они обещали пресс-туры, описывали, сколько на презентации будет булочек и чашек кофе. А мы пообещали, что всех порвем, сделаем 10 обложек, организуем 300 публикаций. Кажется, цирку столько никто нигде не предлагал. Но в итоге мы получили полный sold out и действительно сделали все обложки (мы просили их сделать всех, потому что не знали, что так нельзя делать). Надеюсь, в 2018–2019 году они снова вернутся в Украину со своим шоу.
Сейчас я посвящаю своему проекту 18 часов в сутки, потому что хочу изменить мир. В 2012 году я еще не хотела ничего менять, но очень любила свой город. Так появился проект Kyiv Sculpture Project в Ботаническом саду. Мы решили говорить с людьми на их языке и собрать не «культурне середовище», а простых киевлян, которые придут в сад и смогут разобраться с современной скульптурой.
Мы начали работать в формате edutainment. Мы рассказывали, что на выставке есть большая трехметровая пуговица – то, что поймет даже самый маленький ребенок. В итоге у нас есть тысячи фотографий с детьми, висящими на этой пуговице. Так мы начали свой интересный путь в культуре.
Однажды к нам пришел Польский институт в Киеве и попросил нас заняться литературной премией имени Джозефа Конрада, которая на тот момент была никому не интересна. Мы решили вывести этот проект в массы и организовать библиотеку в поезде. Мы не знали еще, что так нельзя делать, но пообещали Польскому институту все организовать.
Мы пришли за разрешением в «Укрзализныцю», где в 2013 году сидели «самые прогрессивные люди». Они нас много раз посылали, но наша стажер взяла их измором, буквально поселившись в здании: она каждый день караулила руководителя и спрашивала почему они не дают людям читать. В общем, им было проще сказать нам «да», чем объяснять почему «нет».
Так в поезде Киев – Варшава в каждом вагоне появилась библиотека. Но оказалось, что в Польском институте не было столько книг. В итоге мы договорились с издательскими домами, и они дали нам книги. У нас получилось договориться с госпредприятием, потому что мы не знали правил и у нас не было границ в голове.
В марте 2015 года я познакомилась с Андреем Федоривым. На третьей встрече он спросил меня, кто придумал это дебильное название агентству, и сказал поменять его. Так появилось агентство Gres Todorchuk PR. Еще он спросил меня, почему я не занимаюсь только тем, что я люблю. Ведь все умеют работать с корпоративными брендами, а мы умеем работать с социальными и культурными проектами.
Андрей сильно изменил мою жизнь. Мы переехали из офиса на Крещатике, где помещалось 4 человека, в офис в Арене. Мы боялись, что не потянем аренду и не справимся, но это было время прыгнуть, и мы прыгнули.
Когда мы искали людей в команду, мы столкнулись с тем, что талантливых людей много, но еще больше людей, которые знают о своих правах на рабочее время и обещали какие-то цифры по публикациям. Нам же нужны были люди, которые подходили бы нам по ценностям и по подходу к работе. Люди, для которых культура – это цель и смысл, которые хотят что-то изменить. Тогда мы открыли стажерский набор, после которого я пересмотрела 1200 резюме и встретилась с 80 кандидатами. Но мест у нас было всего 4.
Нас никто не просил придумывать Музей новостей. Мы сделали успешный проект «Ті, що вражають» ко 20-летию «1+1». Но потом подумали, что для такой даты можно было бы сделать что-нибудь масштабнее. Мы сидели ночью с Сашей и думали, пока он не сказал: "А может, это будет музей?"
За 1,5 часа мы заверстали презентацию и наутро уже были в 1+1 на отчете по первому проекту. Потом мы предложили идею Музея новостей. Сначала была тишина, потом нам сказали, что идея интересная, но нужно время подумать.
Через неделю мне позвонила ночью Света Павелецкая и сказала – делай. За 10 дней команда прошла всю вертикаль и согласовала весь проект. Никто не спросил, есть ли у нас опыт делать музеи. А мы не умели делать музеи. Но нам сказали делать, и мы пошли делать.
Мы собрали лучших людей: музейщиков, журналистов и кураторов, специалистов в VR. И все вместе за полгода сделали лучшее, на что способны.
Накануне открытия мы поняли, что надо работать не 20 часов в сутки, а 24 часа. Мы постоянно добавляли новые экспонаты. А нам в музее постоянно на это говорили, что так не принято. Но мы не знали правил и говорили: "Класс, теперь так будет!"
Это был проект, где все звонили всем и где нас сначала все посылали. У нас в музее появилась турбина самолета «Мрия». На заводе «Антонов» сначала и слышать ничего об этом не хотели, но наша Катя взяла предприятие измором. Потом нам не разрешали довезти эту турбину по 23-м улицам Киева, так как она была слишком тяжелой. Но Катя добилась и этого разрешения.
Когда Верховная Рада дала нам добро на то, чтобы вынести из парламента флаг Украины (который никогда не покидал стен здания), оказалось, что его нужно охранять. Охранная фирма дала нам смету в 623 тысячи гривен. Но мы добились охраны от Президентского полка и даже купили им проездные на метро. В итоге, самой популярной у девочек была фотография с солдатами из полка, а не с флагом.
Музей новостей за 3 недели собрал 100 тысяч человек. Никогда в Украине не было такого проекта. Каждое утро мы со Светой Павелецкой ездили смотреть очередь: у кого длиннее. Люди приезжали из областей на автобусах, а мы трижды продлевали рабочий день, чтобы всех принять. У проекта был огромный охват в соцсетях и медиа. Потому что люди почувствовали все, что мы хотели им передать, почувствовали гордость. Мы же пошли дальше.
Фото на кавере: Kyiv Academy of Media Arts