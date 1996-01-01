Как выжить в информационной атаке на бизнес

По моему прогнозу, в ближайшее время специалисты по защите репутации и бизнеса будут одними из самых востребованных профессионалов на рынке. Уже сейчас есть большой спрос на SMM-менеджеров, готовых к кризисным ситуациям. Чем больше будет сложностей в экономике (а они будут), тем больше будет нерыночных методов конкуренции.

Информационные убийцы – это люди, которых нанимают для того, чтобы уничтожить ваш бизнес. Обычно на это нужно 2 недели, но в Украине это можно сделать за день. Поэтому каждый специалист по SMM и пиарщик должны быть готовы к сложным ситуациям и потоку негатива.

Когда происходит конфликт, собственника не стоит допускать к комментированию негатив, он должен оставаться нейтральным арбитром. Собственник – последний инструмент, он выходит казнить или миловать. Но когда вы «в шторме», никогда не выбрасывайте за борт своих сотрудников, даже если они налажали.

Отвечайте на странице бренда и реагируйте на негатив спокойно. SMMщику нужно перестать трястись над каждым комментарием и бухать от страха. Успокойтесь, мир не рухнет на этом негативе. Если у вас есть деньги и успех, вас уже ненавидят. Это нормально.