Ольга Герасимьюк: «Самое страшное можно показывать деликатно. Не надо расспрашивать ребенка о подробностях насилия, никакой морали в этом нет»

Сейчас нет доверия к информации и ты становишься от изоляции беспомощным. Я сейчас не могу найти полной картины о том, что происходит в стране. Зато мы знаем, что каждый день у нас катастрофа, все погибает и мы идем не туда. Люди вне города обычно полностью растерянны относительно того, что происходит в стране.

Когда появился 1+1 (впервые на украинском), вокруг был такой совок, что на телевидение ты просто не хотел идти. Я и не собиралась, потому что на ТВ брали тогда только ребят с киевской пропиской. Но 1+1, который тогда был вообще рисковым проектом, дал возможность всем нам сказать все то, к чему мы шли своей жизнью.

На эфир приходили люди, которым хотелось и было что сказать. А мы были собеседниками своей аудитории. Канал нащупал эту необходимость быть услышанным, сказать что-то самому и с кем-то поговорить. И мне кажется, что сейчас ничего не изменилось: людям нужно то же. Серьезный разговор может быть конкурентом другим жанрам.

Я верю в то, что априори каждый человек разумный. Бывает разное развитие и культурный и образовательный багаж, но когда мы начинали 1+1, люди были такие же, и нам удавалось с ними говорить. Нас же смотрели не только преподаватели университетов, профессора и руководители библиотек. Нас смотрели обычные люди.