Ольга Герасимьюк: «Самое страшное можно показывать деликатно. Не надо расспрашивать ребенка о подробностях насилия, никакой морали в этом нет»

Как полюбить своего героя, не унижать его в эфире и слушать. Об этом на лекции в Школе журналистики УКУ рассказала телеведущая и замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк. Приводим краткий конспект.
Сейчас нет доверия к информации и ты становишься от изоляции беспомощным. Я сейчас не могу найти полной картины о том, что происходит в стране. Зато мы знаем, что каждый день у нас катастрофа, все погибает и мы идем не туда. Люди вне города обычно полностью растерянны относительно того, что происходит в стране.
Когда появился 1+1 (впервые на украинском), вокруг был такой совок, что на телевидение ты просто не хотел идти. Я и не собиралась, потому что на ТВ брали тогда только ребят с киевской пропиской. Но 1+1, который тогда был вообще рисковым проектом, дал возможность всем нам сказать все то, к чему мы шли своей жизнью.
На эфир приходили люди, которым хотелось и было что сказать. А мы были собеседниками своей аудитории. Канал нащупал эту необходимость быть услышанным, сказать что-то самому и с кем-то поговорить. И мне кажется, что сейчас ничего не изменилось: людям нужно то же. Серьезный разговор может быть конкурентом другим жанрам.
Я верю в то, что априори каждый человек разумный. Бывает разное развитие и культурный и образовательный багаж, но когда мы начинали 1+1, люди были такие же, и нам удавалось с ними говорить. Нас же смотрели не только преподаватели университетов, профессора и руководители библиотек. Нас смотрели обычные люди.
Я ездила по глубоким селах, по таким, где люди не пускали детей в школу, потому что по улицам ходили волки (потому что были распроданы охотничьи угодья и в лесу нарушился природный баланс). Когда я туда заезжала, ко мне выходили люди, как из фильма «Кин-дза-дза!». Но они знали об 1+1. Я считаю, что это были умные люди. Люди, которым мы обычным доверительным языком объясняли сложные вещи.
Мне кажется, что потом определенная часть людей могла немного отупеть из-за перенасыщения некачественной информацией. Сегодня также есть запрос на подобную доверительную беседу. И его мог бы удовлетворить общественный вещатель. Но все начинается с образования. Если мы не дадим людям знаний, не научим различать информацию и не обратим их к чтению, ничего не получится.
Сейчас я много езжу по Полтавщине и вижу тенденцию, что в села выезжают из Киева. Иностранцы, выпускники столичных вузов. Они учат детей английскому, несут культурные проекты и сами учатся у людей.
Я не против развлечений и качественно сделанных хороших шоу без мата, голых задниц и дешевых шуток. Но когда мы превращаем нормальную человеческую жизнь в клип, то это фальшиво и отзывается. Люди перестают серьезно воспринимать даже себя.
Сейчас люди в селах собирают целые автобусы, чтобы поехать на шоу и, как они говорят, защитить себя. Потому что журналисты находят по селам истории об изнасилованиях несовершеннолетних и вытягивают этих героев на шоу. А все село с одной и другой стороны потом едет на телевидение, как на заклание, а затем жалуется, что над ними там посмеялись.
Я хочу заставить вещателей и производителей такого контента играть по правилам, чтобы они по крайней мере защищали людей, попадающих на эфир. А вещатели наоборот говорят, что они хотели показать на примере поступков людей, что так делать нехорошо. Человеческая жизнь искажается в мясорубке. Никакой отсюда морали аудитория не выносит. Это подмена понятий и жизни.
Когда ты сидишь и просто говоришь с человеком, говори с ним так, будто больше ничего на свете, кроме его истории, не существует. Смотри на него так, чтобы он не видел, что ты ждешь команду о следующем вопросе. Человек же это понимает и сбивается. А вы хотите, чтобы он засиял и говорил с вами как с последней инстанцией. Мир должен остановиться.
У меня как-то была бабушка Катя, вообще впервые в жизни выехавшая из деревни. Она впервые была в городе, потому что мы попросили ее рассказать свою историю усыновления и о том, как она нашла настоящую маму ребенка.
Все это возможно и сейчас. Просто, когда стоите в очереди, не теряйте время зря. Потратьте его на созерцание и общение с человеком. Вы не представляете, какие вещи можно узнать о человеке (которые вы до сих пор для себя не анализировали) и как это вам поможет дальше в вашем разговоре. Без разговора ничего не будет. Это самое ценное, но этому надо учиться.
Когда человек разговаривает с вами слишком долго и начинает раскрываться и давать вам очень глубинные детали, вы внутренне включить красную лампочку. Потому что есть вещи, которые никогда нельзя использовать в работе. Есть информация, которая должно остаться при вас и никуда больше не пойти.
Я не готовлю сценарии. Я смотрю на человека, дающего несмотря ни на что некий позитивный посыл, он ровно дышит и уходит. Я стараюсь перед эфиром поговорить с человеком, почитать что-то о нем. Не важно, сколько ему лет, какой пол, откуда он. Все люди одинаковы: они хотят быть услышанными и чтобы их уважали. Бывает даже, что я приглашаю на эфир человека, которого видела один раз, и просто начинаю с ним говорить.
Советую вам каждый день проводить в этом познании человеческой природы, но имея табу: никогда-никогда не предавать человека, который тебе открылся.
Самое страшное можно показывать деликатно. Не надо раздевать изнасилованного ребенка и выспрашивать все подробности. Надо деликатно подбирать слова и уметь задавать вопросы.
Но люди привыкли ко грубости и перестали уважать тех, кого им показывают с экрана. Они уже смотрят шоу с определенным цинизмом, смеются над героем и унижают его так же, как это делает ведущий. Зло яркое.
Мне приходилось говорить со страшными людьми: и с убийцами, и с насильниками. Но я не считала, что могу унижать своих визави, я позволяла им рассказать о себе так, чтобы людям самим стало очевидно, что они сделали.
Были случаи, когда я знала, что человек меня обманывает, и мы провели эту передачу так, чтобы люди увидели человека в его слабости. Потому что этот человек живой, он пытается что-то исправить, но у него не получается. Ему можно посочувствовать, поcкольку мы не можем обратить его на правильный путь. Человек живет рядом с нами и заслуживает человеческого отношения и помощи.