Как медийщики зарабатывают на digital-контенте и в YouTube

Как удержать зрителя на канале во время рекламы, заработать в YouTube на серьезном контенте и монетизировать работу в digital. Мы записали ключевые тезисы выступлений спикеров на мастер-классе «Film.UA Факультет» в рамках Kyiv Media Week.
Виталий Чирков, креативный директор StarLight Digital
Мы относимся к YouTube как к конкуренту. При этом он приносит нам на территории Украины в десятки раз меньше денег, чем наши собственные ресурсы. Поэтому я надеюсь, что в будущем мы вообще закроем свой профессиональный телевизионный контент для YouTube. Пока же мы закрываем его в Украине на 48 часов после эфира.
Люди смотрят телевизор с телефоном в руках. А еще они разговаривают с телевизором (как герой Светлакова в «Нашей Раше»). Мы решили дать людям возможность общаться с экраном и отвечать ему. Так появился наш проект второго экрана – приложение для мобильных «Телепортал». Это приложение включается в тот момент, когда начинается эфир и позволяет голосовать за участников, обсуждать их выступления, предсказывать итоги, выигрывать призы, выражать эмоции, читать новости и смотреть видео телепроектов, зарабатывать баллы.
Во время шоу ты голосуешь, и в прямом эфире результаты голосования показываются на экране, их может озвучить ведущий. Это создает эффект общения с телевизором. Голосование бесплатное: есть только простые кнопки «нравится» или «не нравится». За 2 месяца эфиров «Х-Фактора» приложение установили 350 тыс. раз. Я мечтаю о втором экране для просмотра футбола, ведь именно во время матча хочется выразить свои эмоции в сторону, например, судьи.
С этой осени мы будем работать с этим приложением с рекламодателями и спонсорами. Это становится частью формата. И мы стремимся к тому, чтобы во время рекламной паузы в приложении что-то происходило (показывали, допустим, живое видео из шоу), но человек при этом не выключал экран ТВ.
Иван Шестаков, маркетинг-директор Megogo
Нам не хватает фонового потребления. Наша цель – увеличить время проведения на нашем сервисе. Поэтому мы хотим собрать на одной платформе все возможное хорошее кино, весь возможный телевизионный контент со всем catch up («вслед за эфиром») и архивом. Плюс платформа должна быть безопасна для детей и родителей.
Также у нас есть отдельная аудитория Х, для которой мы будем делать контент сами (у нас уже есть команда продакшена). Это нишевая аудитория, которая не смотрит телевизор, или говорит, что его не смотрит. Для них мы хотим делать прямые трансляции, развлекательные образовательные ролики (edutainment), шоу, подкасты, e-sport и gaming. Контент для такой аудитории (24+) не должен быть длинным.
Важно, чтобы абсолютно все участники проекта получали удовольствие от процесса, тогда продукт получается живым и интересным. Что касается монетизации, то мы видим наше будущее исключительно в подписной модели, а не в рекламе. Потому что реклама в Украине не позволит нам окупить наш бизнес.
У нас много бесплатного контента для того, чтобы открыть нишу, которой пока не существует. Но тем не менее, мы видим огромный потенциал в первом экране и хотим, чтобы у людей была возможность голосовать пультом.
Вера Сливинская, директор департамента по продвижению брендов на YouTube в компании AIR
Блогера делает успешным несколько составляющих.
Контент: что, о чем и качество звука (звук играет колоссальную роль).
Образ: придумайте себе или ведущему яркий образ. К примеру, как у Сергея Дружко.
Тренды, релевантность: отслеживайте, что сейчас находится в топах. Ведь в YouTube постоянно появляются популярные челленджы и вирусные видео. К примеру, после того как в сети взлетел клип Despacito, наши блогеры в течение недели сделали ремейк в Одессе, и этот ролик собрал много просмотров.
Систематичность: важен график выхода обновлений на канале, потому что зрители вас будут ждать, а это способствует хорошим просмотрам. Плюс YouTube поощряет регулярность в своих алгоритмах.
Общение с аудиторией: людям нравится персональный подход, общение поощряет YouTube. При этом важно умение работать в YouTube: SEO оптимизация, настройка, работа с аналитикой.
Промо: прилагайте усилия, чтобы ваш ролик увидело больше людей в нише, которую вы себе выбрали. Для этого вам понадобится реклама, коллаборация с другими благами с большой вовлеченной аудиторией, розыгрыши, призы, посев на других платформах. А еще успех, конечно, зависит и от удачи.
Как монетизировать внимание к вашему контенту:
• Доходы от рекламы
• Интеграция брендов в контент, спонсорство, продакт-плейсмент
• Партнерские ссылки
• Мерчандайз
• Вспомогательные товары
• Краудфандинг, пожертвования
• Плата за подписку
Анна Елисеева, креативный продюсер Film.UA Group
Мы создаем короткие формы, чтобы их можно было использовать на всех возможных платформах распространения. Имея подписку свыше 100 тысяч, вы можете делать все что угодно. Создавать контент для разных платформ, продавать товары и зарабатывать.
У людей бесконечное доверие к блогерам. Чашка с логотипом кофе в руках у телеведущего уже мало что значит. Все понимают, что эту чашку ведущему дал выпускающий.
Но если вы видите маму, которая несколько лет растит ребенка у вас на глазах и дает ему определенное молоко, то вы ей доверяете, ведь она не будет травить своего ребенка за три копейки. Люди любят наблюдать за такими же как они.
Аудиторию очень трудно попробовать. Рейтинги есть, но в них людей сложно прощупать и понять. Потому так важен второй экран, коллаборация и, конечно, общение со зрителями. Одно из преимуществ YouTube – это как раз общение, ведь там зритель сразу честно критикует и реагирует на ваш контент.