Как медийщики зарабатывают на digital-контенте и в YouTube

Мы относимся к YouTube как к конкуренту. При этом он приносит нам на территории Украины в десятки раз меньше денег, чем наши собственные ресурсы. Поэтому я надеюсь, что в будущем мы вообще закроем свой профессиональный телевизионный контент для YouTube. Пока же мы закрываем его в Украине на 48 часов после эфира.

Люди смотрят телевизор с телефоном в руках. А еще они разговаривают с телевизором (как герой Светлакова в «Нашей Раше»). Мы решили дать людям возможность общаться с экраном и отвечать ему. Так появился наш проект второго экрана – приложение для мобильных «Телепортал». Это приложение включается в тот момент, когда начинается эфир и позволяет голосовать за участников, обсуждать их выступления, предсказывать итоги, выигрывать призы, выражать эмоции, читать новости и смотреть видео телепроектов, зарабатывать баллы.

Во время шоу ты голосуешь, и в прямом эфире результаты голосования показываются на экране, их может озвучить ведущий. Это создает эффект общения с телевизором. Голосование бесплатное: есть только простые кнопки «нравится» или «не нравится». За 2 месяца эфиров «Х-Фактора» приложение установили 350 тыс. раз. Я мечтаю о втором экране для просмотра футбола, ведь именно во время матча хочется выразить свои эмоции в сторону, например, судьи.

С этой осени мы будем работать с этим приложением с рекламодателями и спонсорами. Это становится частью формата. И мы стремимся к тому, чтобы во время рекламной паузы в приложении что-то происходило (показывали, допустим, живое видео из шоу), но человек при этом не выключал экран ТВ.