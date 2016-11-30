ТЕЛЕКРИТИКА

6 лонгридов от Артура Оруджалиева

Образование

Защитник окружающей среды оказался торговцем наркотиками из Флориды, история LEGO, детективная работа ветеринара-паталогоанатома на Аляске, история специалиста по крупнейшим авиакатастрофам и многое другое. Экс-руководитель проекта AIN.ua Артур Оруджалиев опубликовал в своем блоге на Facebook подборку недавно вышедших интересных текстов. Подборка настолько хороша, что мы не можем ею не поделиться.


Недавно спрашивали, какие классные лонгриды мне попадаются. Вот несколько интересных текстов, которые прочитал буквально на днях, написал у себя в Facebook Артур Оруджалиев.
1

Outside: The True Story of the Fugitive Drug Smuggler Who Became an Environmental Hero

Известный защитник окружающей среды из Австралии разбился в автокатастрофе. После смерти выяснилось, что он это не кто иной, как торговец наркотиками из Флориды, который в 70-х имитировал свою смерть. Сбежал. Сменил личность. И прожил еще одну интересную жизнь. Мегаинтересно.

Фото: Courtesy of Janet Lafferty

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2

GQ: The Man Who Cleans Up After Plane Crashes

История специалиста, который выезжает на крупнейшие авиакатастрофы и идентифицирует останки людей. Лучший в мире в худшей в мире профессии.

Фото: Harry Mitchell

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3

New Yorker: Doomsday Prep for the Super-Rich

Как богатейшие люди Америки готовятся если не к концу света, то как минимум ко времени, когда все пойдет не так и привычный мир сломается.

Фото: Dan Winters

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4

Outside: The Detective of Northern Oddities

Оказывается, работа паталогоанатома-ветеринара на Аляске больше похожа на работу детектива.

Фото: Joshua Corbett

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5

New York Times: How to Hide $400 Million

Если у тебя очень много денег и ты разводишься, то часто не хочешь отдавать половину бывшей жене. Потому ты прячешь деньги в офшорах. Как спрятать $400 млн в современном мире.

Иллюстрация: R. Kikuo Johnson

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6

Fast Company: How Lego Became The Apple Of Toys

Как Lego стала Apple в мире игрушек. История великой компании.

Фото: Aaron Tilley

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Обложка: Harry Mitchell, GQ



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