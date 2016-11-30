6 лонгридов от Артура Оруджалиева

Защитник окружающей среды оказался торговцем наркотиками из Флориды, история LEGO, детективная работа ветеринара-паталогоанатома на Аляске, история специалиста по крупнейшим авиакатастрофам и многое другое. Экс-руководитель проекта AIN.ua Артур Оруджалиев опубликовал в своем блоге на Facebook подборку недавно вышедших интересных текстов. Подборка настолько хороша, что мы не можем ею не поделиться.
Outside: The True Story of the Fugitive Drug Smuggler Who Became an Environmental Hero
Известный защитник окружающей среды из Австралии разбился в автокатастрофе. После смерти выяснилось, что он это не кто иной, как торговец наркотиками из Флориды, который в 70-х имитировал свою смерть. Сбежал. Сменил личность. И прожил еще одну интересную жизнь. Мегаинтересно.
GQ: The Man Who Cleans Up After Plane Crashes
История специалиста, который выезжает на крупнейшие авиакатастрофы и идентифицирует останки людей. Лучший в мире в худшей в мире профессии.
New Yorker: Doomsday Prep for the Super-Rich
Как богатейшие люди Америки готовятся если не к концу света, то как минимум ко времени, когда все пойдет не так и привычный мир сломается.
Outside: The Detective of Northern Oddities
Оказывается, работа паталогоанатома-ветеринара на Аляске больше похожа на работу детектива.
New York Times: How to Hide $400 Million
Если у тебя очень много денег и ты разводишься, то часто не хочешь отдавать половину бывшей жене. Потому ты прячешь деньги в офшорах. Как спрятать $400 млн в современном мире.
Fast Company: How Lego Became The Apple Of Toys
Как Lego стала Apple в мире игрушек. История великой компании.
Обложка: Harry Mitchell, GQ