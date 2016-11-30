6 лонгридов от Артура Оруджалиева

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Outside: The True Story of the Fugitive Drug Smuggler Who Became an Environmental Hero

Известный защитник окружающей среды из Австралии разбился в автокатастрофе. После смерти выяснилось, что он это не кто иной, как торговец наркотиками из Флориды, который в 70-х имитировал свою смерть. Сбежал. Сменил личность. И прожил еще одну интересную жизнь. Мегаинтересно.