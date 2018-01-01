ТЕЛЕКРИТИКА

5 мобильных приложений для журналистов

Образование

Смартфоны стали не просто самым важным гаджетом в нашей жизни, но почти что естественным «продолжением» человеческой руки. Одни пользуются этими гаджетами для развлечения, другие с их помощью решают деловые вопросы. «Телекритика» выбрала пятерку приложений, которые помогут журналистам превратить свой телефон в еще более полезный инструмент.


По данным The Next Web, в 2017 году количество интернет-пользователей впервые в истории превысило четыре миллиарда, причем мобильные приложения люди используют в семь раз чаще, чем веб-браузеры.

Наша подборка включает инструменты, которые помогут работникам СМИ использовать смартфон в своей профессиональной деятельности.

1

Для съемки качественных видео

Фото: ProMovie

Приложение ProMovie позволяет записывать видео высокого разрешения, в том числе 4К (для iPhone5 есть ограничение в 3К).

Пользователь может снимать в автоматическом режиме либо регулировать самостоятельно фокус, экспозицию, частоту кадров, цветовую температуру, баланс белого и много других параметров.

ProMovie подходит как для аматоров, использующих его вместо обычной камеры, так и для профессионалов. Например, для репортеров, которым нужно срочно записать видео с места события, но у которых нет с собой необходимого профессионального оборудования.

2

Для работы с админкой

Фото: WordPress

Как известно, в WordPress можно создавать бесплатные сайты или покупать готовые шаблоны. Однако для журналистов, работающих в онлайн-медиа, это приложение будет полезно еще и тем, что оно позволяет работать с админкой сайта прямо с мобильного устройства (если сайт создан на WordPress, конечно же).

В любом удобном месте можно вносить правки в опубликованный материал или загружать новый контент на сайт.

3

Для удобного чтения мировых СМИ

Фото: PressReader

В PressReader можно читать журналы и газеты со всего мира, к примеру, Variety или Vogue. За свежие выпуски популярных изданий придется заплатить (скажем, выпуск сентябрьского Vogue стоит пять долларов).

В приложении можно сортировать медиа по региону, языку и типу издания. Что примечательно, сразу после загрузки программа предлагает для чтения локальные СМИ с учетом геолокации пользователя.

Преимущества PressReader в том, что читать издания можно в привычном газетном или журнальном формате, а можно переключиться и на «текстовый вид». В этом режиме удобно выделять понравившиеся цитаты и копировать их в заметки на телефоне либо выделять непонятные слова или фрагменты текста на иностранном языке и уточнять их значение в онлайн-переводчике.

4

Для записи интервью

Фото: Voice Record Pro 7

Voice Recorder Pro 7 похож на обычный телефонный диктофон, разница лишь в том, что перед записью юзеру будет предложен ряд форматов (MP4, MP3 и WAV), в зависимости от качества, глубины и скорости звука.

Кроме того, приложение дает примерный размер файла, то есть можно заранее узнать, сколько мегабайт займет одна минута записи, и примерно рассчитать, хватит ли на используемом устройстве памяти.

В Voice Recorder Pro 7 есть функция Silence Detection (дословно – «обнаружение тишины»), при помощи которой запись будет производиться только тогда, когда уровень шума превысит установленный по умолчанию. В программе также можно избавиться от «жужжащего» звука, который портит качество записи. Инструмент можно использовать и в качестве аудиоредактора, к звуковой дорожке также можно добавить изображение.

5

Для выделения главного

Фото: Cogi

Еще одно приложение для записи аудифайлов Cogi.com будет полезно журналистам и редакторам, которые используют смартфон в качестве диктофона. Он подойдет для записи во время рабочих собраний, мастер-классов, лекций и других длительных мероприятий, где записывать аудио нужно выборочно.

Отличие Cogi от других подобных приложений заключается в том, что с помощью этого инструмента можно записывать только важное, а также дополнить аудио определенным контекстом при помощи изображения и текстовой заметки.

Если в ходе мероприятия вы услышали интересную для вас мысль – включите запись. Приложение сохранит нужный фрагмент, а далее вы сможете возобновить запись на следующем важном моменте, и предыдущий отрезок аудио «склеится» с новым.

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