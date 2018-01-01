5 мобильных приложений для журналистов

В PressReader можно читать журналы и газеты со всего мира, к примеру, Variety или Vogue. За свежие выпуски популярных изданий придется заплатить (скажем, выпуск сентябрьского Vogue стоит пять долларов).

В приложении можно сортировать медиа по региону, языку и типу издания. Что примечательно, сразу после загрузки программа предлагает для чтения локальные СМИ с учетом геолокации пользователя.

Преимущества PressReader в том, что читать издания можно в привычном газетном или журнальном формате, а можно переключиться и на «текстовый вид». В этом режиме удобно выделять понравившиеся цитаты и копировать их в заметки на телефоне либо выделять непонятные слова или фрагменты текста на иностранном языке и уточнять их значение в онлайн-переводчике.