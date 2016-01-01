5 главных трендов цифровой журналистики в 2017 году

Новости в мессенджерах и в стикерах

Приложения для обмена сообщениями или попросту мессенджеры становятся все более популярными. Вы хотите знать, где ваша аудитория? Так вот она: в WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat и других приложениях. Не думайте о б этих сервисах как о чатах. Это больше, чем чат, это канал распространения вашей информации и он должен быть качественным. Можно использовать при передаче новостей файлы GIF, смайлы Emoji или стикеры. И сейчас это не выглядит странно, считает Саманта Барри из CNN.