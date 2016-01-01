5 главных трендов цифровой журналистики в 2017 году

Аналитики Opennemas определили 5 цифровых медиатенденций, которым стоит следовать в следующем году, чтобы лучше общаться с аудиторией. В своем анализе Opennemas руководствовался прогнозами и отчетами известной платформы Nieman Lab Гарвардского университета.
Качественный контент не должен быть бесплатным
Главные новости должны быть очень качественными, но платными. Да, некоторые издания теряют доходы, переставая давать бесплатную информацию. Но таких на самом деле единицы. По словам директора Financial Times Джона Слейда, в 2017 году ожидается рост качественного контента, который производится для очень специфической узкой аудитории и премиум-подписок.
Быть на виртуальной связи
Развитие виртуальной реальности: с помощью мобильных телефонов или живых историй. У читателя должно быть ощущение, что он стоит с вами бок о бок. Генеральный директор Garciamedia Марио Гарсиа предупреждает, что опыт передачи информации в формате 360, как это делала газета The New York Times, в будущем будет выгодно отличать цифровые СМИ друг от друга.
Развитие локальной аудитории
Сила местной информации: «микромедиа» ощутят немалую конкуренцию в 2017 году. Локальные СМИ становятся все более распространенными, людям важно видеть и знать об инициативах своего города или региона, им нужны местные истории. Такая информация представляет наибольший интерес, а универсальные медиа могут удовлетворить эту потребность, только создавая локальные цифровые журналы.
Читателям нужно дать голос
Обратная связь с сообществом необходима. И несмотря на то, что это вроде бы очевидно для всех, многие забывают о важности общения с читателями. Эли Труонг из Vox Media призывает медиа позаботиться о коммуникации с пользователями в следующем году, а также проанализировать, как они реагируют и комментируют новости. Подумайте, как дать им голос на вашей платформе.
Новости в мессенджерах и в стикерах
Приложения для обмена сообщениями или попросту мессенджеры становятся все более популярными. Вы хотите знать, где ваша аудитория? Так вот она: в WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat и других приложениях. Не думайте о б этих сервисах как о чатах. Это больше, чем чат, это канал распространения вашей информации и он должен быть качественным. Можно использовать при передаче новостей файлы GIF, смайлы Emoji или стикеры. И сейчас это не выглядит странно, считает Саманта Барри из CNN.