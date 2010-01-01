20 мая в Киеве состоится конференция по видеомаркетингу «ВидеоЖара для брендов»

20 мая на «Арт-заводе Платформа» в Киеве уже во второй раз пройдет конференция «ВидеоЖара для брендов». Прогрессивные маркетологи, представители агентств, бизнеса и предприниматели соберутся для того, чтобы раскрыть секреты видеомаркетинга и работы с лидерами мнений. Конференция - одно из ключевых событий фестиваля видеоблогеров «ВидеоЖара», на котором соберутся топ-блогеры и тысячи фанатов.

О чем же мы будем разговаривать в этом году? О трендах видеомаркетинга в Украине и мире, а также о том, как правильно представить бренд на YouTube. Мы расскажем, кто такие новые лидеры мнений и как с их помощью строить коммуникации с вашей аудиторией, а также о возможностях, которые открывает киберспорт для брендов. Мы поделимся успешными кейсами сотрудничества брендов с видеоблогерами за рубежом и в Украине, проведем crash test YouTube-каналов брендов и дадим рекомендации по их развитию. И, конечно же, заглянем в будущее с помощью технологий VR/AR.

«Интернет и созданные на нем платформы наделяют нас силой влияния, которой еще 10 лет назад обладали лишь крупные медиакомпании. На конференции «ВидеоЖара для брендов» мы максимально широко продемонстрируем возможности, которые эта новая медиареальность открывает для продвижения брендов и взаимодействия с аудиторией», - говорит директор департамента по продвижению брендов AIR и организатор конференции Вера Сливинская.