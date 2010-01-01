20 мая в Киеве состоится конференция по видеомаркетингу «ВидеоЖара для брендов»

(пресс-релиз)
20 мая на «Арт-заводе Платформа» в Киеве уже во второй раз пройдет конференция «ВидеоЖара для брендов». Прогрессивные маркетологи, представители агентств, бизнеса и предприниматели соберутся для того, чтобы раскрыть секреты видеомаркетинга и работы с лидерами мнений. Конференция - одно из ключевых событий фестиваля видеоблогеров «ВидеоЖара», на котором соберутся топ-блогеры и тысячи фанатов.
О чем же мы будем разговаривать в этом году? О трендах видеомаркетинга в Украине и мире, а также о том, как правильно представить бренд на YouTube. Мы расскажем, кто такие новые лидеры мнений и как с их помощью строить коммуникации с вашей аудиторией, а также о возможностях, которые открывает киберспорт для брендов. Мы поделимся успешными кейсами сотрудничества брендов с видеоблогерами за рубежом и в Украине, проведем crash test YouTube-каналов брендов и дадим рекомендации по их развитию. И, конечно же, заглянем в будущее с помощью технологий VR/AR.
«Интернет и созданные на нем платформы наделяют нас силой влияния, которой еще 10 лет назад обладали лишь крупные медиакомпании. На конференции «ВидеоЖара для брендов» мы максимально широко продемонстрируем возможности, которые эта новая медиареальность открывает для продвижения брендов и взаимодействия с аудиторией», - говорит директор департамента по продвижению брендов AIR и организатор конференции Вера Сливинская.
Среди спикеров: Нина Левчук и Сергей Братусев из Google и YouTube, исполнительный продюсер международных киберспортивных турниров Starladder Степан Шульга, а также владельцы успешных YouTube-каналов, топ-менеджеры AIR и ведущих агентств. В рамках конференции состоится уникальная панельная дискуссия между топ-блогерами с миллионами подписчиков на каналах и представителями известных брендов.
Фестиваль «ВидеоЖара» состоится в Украине во второй раз. Организатор фестиваля - компания AIR, сертифицированный партнер YouTube - сотрудничает с видеоблогерами по всему миру. Как отмечает маркетинг-директор AIR и стратег фестиваля «ВидеоЖара» Николай Рогинец: «ВидеоЖара» - это не просто фестиваль. Это лицо новой медиареальности, где у создателей видеоконтента есть возможность быть услышанными глобально, а аудитория самостоятельно определяет, какой контент должен остаться. И ещё просто много-много фана и хорошего настроения». В 2016 году фестиваль «ВидеоЖара» посетили топ-блогеры из разных стран и более 6000 фанатов YouTube.
Сайт фестиваля: https://videozhara.com/
Купить билеты: (Ultra HD (бизнес-билет) - http://videozhara.ticketforevent.com/
Сайт компании AIR: http://www.air.io/
По вопросам информационного партнерства и спонсорства обращаться к PR-менеджеру компании AIR Слюсарь Марине e-mail: mslyusar@air.io
Справка:
Фестиваль «ВидеоЖара»:
«ВидеоЖара» – ежегодный самый большой в Украине фестиваль YouTube-блогеров и фанов. Здесь происходят встречи видеоблогеров и подписчиков, это место, где можно увидеть онлайн-кумиров, пообщаться друг с другом и сделать совместное фото. Именно здесь представители компаний и брендов получают профессиональную информацию о продвижении на YouTube в рамках бизнес-конференции «ВидеоЖара для брендов».
Agency of Internet Rights (AIR):
AIR - медиакомпания, специализирующаяся на видеоблогинге, сертифицированный партнер YouTube. Основное направление - мультиканальная сеть AIR MCN - занимается развитием и монетизацией более 60000 каналов партнеров (видеоблогеров, продакшн-студий, телеканалов) на платформе YouTube, входит в ТОП10 в мире. Подразделение AIR Brands является ведущим агентством по продвижению компаний и брендов на YouTube - спецпроекты с блогерами, развитие каналов брендов, онлайн-трансляции и реклама. Академия видеоблогинга AIR Academy обучает работе на YouTube блогеров и представителей бизнеса. Компания основана в 2010 году.