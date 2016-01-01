12 полезных лекций о журналистике от BBC Academy

Как проверять информацию в соцсетях, почему важен анализ в новостях, психологические травмы журналистов, как читать с телесуфлера, использовать беспристрастный язык и многое другое. Подборка коротких и полезных русскоязычных уроков от Школы журналистики BBC Academy.
Как проверять информацию из соцсетей
Лекция о том, как проверить подлинность фотографий и видео, которые вы видите в социальных сетях и на различных сайтах.
О беспристрастности в освещении новостей
Лекция регионального редактора BBC (отдел Европы) Артема Лисса о том, как обеспечить беспристрастность и баланс в освещении мировых новостей даже в сложных условиях и проверять на достоверность информацию из социальных сетей.
О важности анализа в новостях
Редактор новостей языковых служб BBC Олексий Сологубенко рассказывает о значении и структуре анализа в освещении новостей.
О вещании в Skype
Существуют несколько приемов, которые необходимо применять, чтобы обеспечить качественные и профессиональные звучание и видеопоток в системе Skype.
О психологической травме в журналистике
Бывшая ведущая BBC рассказывает о том, как распознать симптомы психологической травмы.
Про освещение массовых мероприятий
О том, что тщательное планирование и подготовка – лучший способ обеспечить безопасность журналистов, освещающих массовые события или беспорядки.
Как читать с телесуфлера
Ведущая телеканала BBC News рассказывает о том, как успешно освоить технику чтения новостей с телесуфлера, выглядеть и звучать уверенно и удерживать внимание зрителей.
Про международные события и целевую аудиторию
Яна Литвинова, ведущая новостных программ Русской службы BBC, рассказывает о том, как готовиться к репортажу с места событий, подавать важную информацию для целевой аудитории в контексте мировых событий.
О закадровых текстах
Как писать интересный, живой и насыщенный закадровый текст к видео и искусно дополнять кадры звуком.
О беспристрастном языке
Специальный корреспондент BBC Алан Литтл рассказывает о том, как всегда оставаться объективным и использовать беспристрастный язык, освещая различные события в мире.
Про репортажи из зоны конфликта
Освещение военных действий – одна из самых сложных задач для любого журналиста, и не только из-за опасности для здоровья и жизни репортера. Очень сложно оценивать и взвешивать отрывочную и противоречивую информацию. Джонатан Бейкер, бывший руководитель Школы журналистики BBC, рассматривает вопросы, связанные с беспристрастностью в ходе освещения конфликтов. В этом фильме своими мыслями и опытом также делятся редакторы и корреспонденты BBC – Джон Симпсон, Рэге Омар, Гэвин Хьюитт, Клайв Майри, а также полковник Пол Брук из Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Об оптимизации поиска
О том, что такое оптимизация поиска, зачем она нужна, а также о секретах трендинга и алгоритме выбора тем рассказывает редактор bbcrussian.com Фамиль Исмайлов.