12 полезных лекций о журналистике от BBC Academy

Как проверять информацию в соцсетях, почему важен анализ в новостях, психологические травмы журналистов, как читать с телесуфлера, использовать беспристрастный язык и многое другое. Подборка коротких и полезных русскоязычных уроков от Школы журналистики BBC Academy.

Как проверять информацию из соцсетей

Лекция о том, как проверить подлинность фотографий и видео, которые вы видите в социальных сетях и на различных сайтах.

О беспристрастности в освещении новостей

Лекция регионального редактора BBC (отдел Европы) Артема Лисса о том, как обеспечить беспристрастность и баланс в освещении мировых новостей даже в сложных условиях и проверять на достоверность информацию из социальных сетей.

О важности анализа в новостях

Редактор новостей языковых служб BBC Олексий Сологубенко рассказывает о значении и структуре анализа в освещении новостей.

О вещании в Skype

Существуют несколько приемов, которые необходимо применять, чтобы обеспечить качественные и профессиональные звучание и видеопоток в системе Skype.

О психологической травме в журналистике

Бывшая ведущая BBC рассказывает о том, как распознать симптомы психологической травмы.

Про освещение массовых мероприятий

О том, что тщательное планирование и подготовка – лучший способ обеспечить безопасность журналистов, освещающих массовые события или беспорядки.

Как читать с телесуфлера

Ведущая телеканала BBC News рассказывает о том, как успешно освоить технику чтения новостей с телесуфлера, выглядеть и звучать уверенно и удерживать внимание зрителей.

Про международные события и целевую аудиторию

Яна Литвинова, ведущая новостных программ Русской службы BBC, рассказывает о том, как готовиться к репортажу с места событий, подавать важную информацию для целевой аудитории в контексте мировых событий.

О закадровых текстах

Как писать интересный, живой и насыщенный закадровый текст к видео и искусно дополнять кадры звуком.

О беспристрастном языке

Специальный корреспондент BBC Алан Литтл рассказывает о том, как всегда оставаться объективным и использовать беспристрастный язык, освещая различные события в мире.

Про репортажи из зоны конфликта

Освещение военных действий – одна из самых сложных задач для любого журналиста, и не только из-за опасности для здоровья и жизни репортера. Очень сложно оценивать и взвешивать отрывочную и противоречивую информацию. Джонатан Бейкер, бывший руководитель Школы журналистики BBC, рассматривает вопросы, связанные с беспристрастностью в ходе освещения конфликтов. В этом фильме своими мыслями и опытом также делятся редакторы и корреспонденты BBC – Джон Симпсон, Рэге Омар, Гэвин Хьюитт, Клайв Майри, а также полковник Пол Брук из Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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