10 лекций на TED о современном феминизме

Операционный директор Facebook, лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент США и многие другие рассуждают о феминизме, нарушении прав женщин и необходимости раскрывать потенциал девочек по всему миру.

Каждую лекцию можно смотреть с субтитрами на разных языках, в том числе на украинском и русском.

Шерил Сандберг - о сложностях карьерного роста

Операционный директор Facebook Шерил Сандберг написала книгу-бестселлер Lean In о женщинах в высших кругах бизнеса и не только. В интервью Пэт Митчелл она рассказывает о реакции на идею и исследует, какие сложности все еще возникают у женщин на пути к успеху.

Кортни Мартин - о переосмыслении феминизма

Известный журналист и блоггер Кортни Мартин рассуждает о неизменно двусмысленном понятии "феминизм". В своей лекции она говорит о попытках поколения определить для себя значение этого термина.

Изабель Альенде - о страсти

Писатель и активист Изабель Альенде пишет истории о страсти и рассуждает на тему женщин, творчества и определения феминизма.

Роксана Гей - о "неправильном феминизме"

Писательница Роксана Гей в шутку назвала себя "неправильной феминисткой", не соответствующей требованиям идеала феминистического движения. Она призывает принять феминизм во всех его проявлениях: только так можно достичь реальных изменений в общесте.

Элизабет Нямаяро - о мужчинах и лучшем мире для женщин

Автор движения #HeForShe в Твиттере Элизабет Нямаяро сделала равноправие полов темой 1,2 миллиарда обсуждений. Женщины по всему миру по-прежнему борются за равноправие с мужчинами в самых простых вещах. Нямаяро рассуждает о том, как привлечь всех, мужчин и женщин, на одну сторону в качестве союзников.

Джимми Картер - о нарушении прав женщин

Бывший президент США Джимми Картер проводит анализ трех неожиданных причин того, что права женщин и девушек так часто нарушаются во многих странах, — как в развитых, так и в развивающихся. «В целом эта проблема совершенно безразлична мужчинам», подытожил Картер.

Тави Гевинсон - о феминизме среди подростков

Пятнадцатилетняя Тави Гевинсон с трудом находила сильных женщин и подростков для подражания. Поэтому она создала платформу, где они могли бы найти друг друга сами. Виртуальные дискуссии на таких сайтах как Rookie (ее интернет-журнале, созданном для девочек самими девочками-подростками) формируют новое многоаспектное, нестыдливое и неуверенное лицо современного феминизма.

Майкл Киммел - о равноправии полов

Социолог Майкл Киммел нашел неожиданный, забавный и практичный способ обосновать важность равноправия женщин и мужчин на работе и дома: "Равноправие полов — игра не с нулевым результатом, а с выгодой для обеих сторон, которая откроет множество новых возможностей и сделает каждого счастливее".

Ева Энслер - о внутренней девочке

«Обнимите свою внутреннюю девочку», просит драматург и активист Ева Енслер. Ева уверенна, что именно подавление женственности привело к ужасным катаклизмам, поэтому всем нужно снова учиться состраданию, сочувствию, страсти, ранимости, откровенности и интуитивному восприятию мира.

Лейма Гбови - о развитии интеллекта и страсти у девочек

Лауреат Нобелевской премии мира Лейма Гбови рассказывает две яркие истории — о преобразовании ее собственной жизни, а также о неиспользованном потенциале девочек во всем мире.