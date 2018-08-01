«1+1 медиа» научит сознательному образу жизни

«Было бы очень хорошо, если бы мы, как молодая страна, которая уже может применять лучшие практики, уже начали государственное регулирование в сторону более ответственного отношения к природным ресурсам. Школьные и дошкольные программы, стандарты сертификации упаковки, социальные протоколы, формирование привычек с самого раннего возраста в семейном кругу. Каждый из нас оставляет после себя своим детям не только гены, привычки, традиции, но и тонны опасного мусора. Нужно задуматься, как уменьшить этот вред», – добавила Александра.

Авторы проекта от «1+1 медиа» утверждают, что «сознательное отношение к окружающему миру может стать стилем жизни каждого украинца».

«Не все задумываются над тем, что некачественные продукты питания в магазине под домом – это влияние тонн пластика, которые были ими же где-то выброшены. А иногда можно просто изменить определенную привычку, которая будет иметь огромный эффект в устойчивом развитии для всей страны. Например, ходить в магазин с многоразовой сумкой, а кофе пить из своей чашки, а не бумажных стаканчиков. Я надеюсь, что этот путеводитель к социально-ответственной жизни станет наставником для многих украинцев», – комментирует Марина Гриценко, руководитель группы по корпоративной социальной ответственности «1+1 медиа».