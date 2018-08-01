«1+1 медиа» научит сознательному образу жизни

Медиахолдинг запустил образовательный проект «Відповідальний lifestyle», который, по мнению создателей, будет способствовать тому, что украинцы начнут вести более сознательный образ жизни.
Платформа «Відповідальний lifestyle» затронет темы экологии, актуальных новостей корпоративной социальной ответственности, социального предпринимательства, универсального дизайна и «Целей устойчивого развития» ООН. Она будет содержать информацию о трендах и лайфхаках для повседневной жизни, а также образовательные рубрики и подборки актуальных мероприятий.
«Время, когда можно было не интересоваться тем, как наши привычки влияют на окружающую среду прошло – мы ежедневно сталкиваемся с последствиями чрезмерного загрязнения и природными явлениями, вызванными глобальным потеплением. Я очень стараюсь покупать как можно меньше товаров в пластиковой таре, сортирую мусор, пользуюсь собственным пакетом или сумкой в магазинах, но все равно еженедельно сталкиваюсь с тем, что выношу из дома больше килограмма пластика и бумаги», – говорит Александра Кольцова, певица группы «Крихітка», инициатор экологической программы по сокращению потребления пластика, руководитель благотворительного фонда «Фонд Дарины Жолдак».
«Было бы очень хорошо, если бы мы, как молодая страна, которая уже может применять лучшие практики, уже начали государственное регулирование в сторону более ответственного отношения к природным ресурсам. Школьные и дошкольные программы, стандарты сертификации упаковки, социальные протоколы, формирование привычек с самого раннего возраста в семейном кругу. Каждый из нас оставляет после себя своим детям не только гены, привычки, традиции, но и тонны опасного мусора. Нужно задуматься, как уменьшить этот вред», – добавила Александра.
Авторы проекта от «1+1 медиа» утверждают, что «сознательное отношение к окружающему миру может стать стилем жизни каждого украинца».
«Не все задумываются над тем, что некачественные продукты питания в магазине под домом – это влияние тонн пластика, которые были ими же где-то выброшены. А иногда можно просто изменить определенную привычку, которая будет иметь огромный эффект в устойчивом развитии для всей страны. Например, ходить в магазин с многоразовой сумкой, а кофе пить из своей чашки, а не бумажных стаканчиков. Я надеюсь, что этот путеводитель к социально-ответственной жизни станет наставником для многих украинцев», – комментирует Марина Гриценко, руководитель группы по корпоративной социальной ответственности «1+1 медиа».