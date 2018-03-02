Зятя Дональда Трампа оштрафовали на $ 200 тысяч за махинации

Ревизоры из департамента недвижимости Нью-Йорка обнаружили более 40 случаев нарушений в заявках фирмы, юридически связанной с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, на проведение строительных работ в 17 элитных жилых комплексах.

Схема заключалась в том, что в этих домах проживали десятки жильцов, которые должны были платить фиксированную арендную плату. Однако фирма Кушнера неожиданно начинала в домах ремонтные работы, вынуждая жильцов переселяться, а затем значительно повышала арендную плату.