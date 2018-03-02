ТЕЛЕКРИТИКА

Зятя Дональда Трампа оштрафовали на $ 200 тысяч за махинации

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Муж Иванки Трамп оказался замешан в истории с подделкой документов, сообщает The New York Times.


Ревизоры из департамента недвижимости Нью-Йорка обнаружили более 40 случаев нарушений в заявках фирмы, юридически связанной с Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, на проведение строительных работ в 17 элитных жилых комплексах.

Схема заключалась в том, что в этих домах проживали десятки жильцов, которые должны были платить фиксированную арендную плату. Однако фирма Кушнера неожиданно начинала в домах ремонтные работы, вынуждая жильцов переселяться, а затем значительно повышала арендную плату.

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Напомним, Джаред Кушнер – муж Иванки Трамп, дочери 45-го президента США. С 20 января 2017 года он официально является старшим советником Дональда Трампа, а в прошлом, по мнению многих наблюдателей, был непосредственным менеджером предвыборной кампании политика.

Кроме того, Кушнер – видный бизнесмен, помимо девелоперской и строительной компании он владеет газетой New York Observer.

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