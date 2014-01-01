Звезду сериала «Татьянин день» Кирилла Сафонова не пустили в Украину

«Мне закрыли въезд в Украину, – пишет Кирилл. – Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит, так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра».

Вскоре актер сообщил, что уже вернулся домой. Также он рассказал: пока находился в аэропорту, его многие поддерживали, а таможенники вели себя хорошо.

«Да, и чтобы закрыть тему, таможенники вели себя предельно корректно и даже где-то трогательно», – написал в комментарии под постом Кирилл.

В Одессу Сафонов приехал, чтобы сыграть в спектакле. Актер предупреждал организаторов гастролей, что после 2014 года ездил в Крым, чтобы завершить проект. Однако Кирилла заверили, что эту ситуацию решат и он беспрепятственно попадет на территорию Украины.

Фото: dpchas.com.ua