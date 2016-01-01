Звездные цитаты из интервью 2016 года

Откровенные Ксения Бугримова и Людмила Милевич, смелые Дмитрий Комаров и Евгений Синельников, «циничные» Константин Дорошенко и Дмитрий Терешков, а также другие прекрасные собеседники Дуси Катасоновой с лучшими цитатами.

Подводя итоги года, я решила вспомнить, со сколькими чудесными людьми мне повезло пообщаться, но на втором десятке сбилась со счета. Поэтому я выбрала любимые цитаты моих собеседников в одну новогоднюю подборку.

Женя Галич

музыкант, телеведущий

«Я негативно отношусь к квотированию на радио, – говорит Галич. – Хорошей музыки в нашей стране достаточно. Музыки, которая создана украинцами, живущими в Украине и считающими ее своей родиной. Женя Филатов (The Maneken), The Hardkiss, Brunettes Shoot Blondes, Sinoptik – «проблема» всех этих ребят в том, что поют они на английском. Их музыка качественнее и интереснее, чем многие третьесортные украиноязычные песни, которые потоком фекалий полились на нас из радиоприемников. И проблема не в том, что они украиноязычные, а в том, что сквозь призму украинского языка нам предоставляют отборный кал, который люди создали десять лет назад, и он никогда не всплыл бы, если бы не это квотирование».

Константин Дорошенко, Дмитрий Терешков

«Циники»

«Цели сделать скандал нет, но озадачить гостя нам, конечно же, интересно. Интересно, как он себя проявит. Есть такая грубая поговорка: «На широкую дорогу ср*ать вывести». И, собственно, так мы иногда и поступаем, давая человеку возможность проявиться в своем снобизме, в своей глупости, в своих комплексах. Слушатель имеет право знать правду. Бывали случаи, когда наши провокации умный человек разворачивал по-своему и провоцировал в ответ – получалось всегда интересно. Как с Константином Грищенко, например. Когда человек умен, его не выбьешь из колеи – он сумеет подыграть и развернуть разговор».

Евгений Синельников

«Орел и Решка»

«На Фиджи мы искали хилера (народный целитель, якобы выполняющий хирургические операции без использования каких-либо инструментов путем особых манипуляций рук. – Прим. ред.). Договорились с одним, а он отказался. А у нас вся программа вокруг этой истории. Нашли бабульку местную, показали ей пару обучающих видео. Она сделала это плохо, да мы и не скрывали, что она не профессиональный хилер, но суть-то мы показали – что это разводняк и аттракцион для туристов».

Наталья Могилевская

певица

«Я больше не езжу в Индию, мне это не нужно. А ведь я там практически жила семь лет! Провела там столько времени, прочитала столько книг. И все ради того, чтобы понять, что надо утром на 15 минут просто отключиться от всего и послушать свое сердце».

Дмитрий Комаров

«Мир наизнанку»

«Сейчас я уже немножко «испорченный» человек – не так чувствую страх, как другие. Помню момент, когда мы поднимались на вершину Айленд-пика (высота 6200 м), карабкались по отвесной скале. Там провешены веревки, которые люди прикрепили еще до нас. Подъем длится уже пять часов, я от усталости двигаюсь, как зомби, и тут обращаю внимание на то, что в скалу вкручен ледобур… Он ржавый. При этом видно, что лед чуть оттаял, а потом снова все подморозилось, и на этом держится веревка... Я смотрю вниз – и в какой-то момент мое сердце стало бешено колотиться. Мне показалось, что я не могу контролировать свой организм и сейчас умру. Но потом взял себя в руки и поднялся выше. Это был приступ горной болезни».

Потап

певец, продюсер

«Я когда-то вел одну программу, где психологи должны были составить мой психологический портрет. Так вот, одна из психологов в конце теста сказала, что влюблена в меня и хочет от меня детей. С тех пор я к этим специалистам не хожу!»

Галина Безрук

актриса

«Сейчас я встречаюсь с агрессией со стороны своих украинских знакомых. Мне говорили, что я неправильно живу, что я вышла замуж за русского и что я предатель нашего народа… Ну, во-первых, я родом с Донбасса (Галина родилась в выросла в Краматорске. – Прим. ред.), училась в русской школе. Во-вторых, никогда не позиционировала себя как «щиру українку», не была националисткой. Да, у меня много родственников в России, в Крыму тоже есть родня. Я считаю, что наши страны все равно родные, а политики пытаются нас рассорить».

Владимир Горянский

актер

«Я крикнул: «Это кто так сексом занимается? Я сейчас вам покажу, как надо!» Изначально на съемки этой сцены меня даже не позвали, ведь в ней нет текста. Мы с Сумской... ну то есть с ее героиней... занимаемся сексом. Имитировать секс на кровати вместо меня попросили художника-постановщика – его все равно не снимали. Но он делал это так неуверенно – и я решил показать мастер-класс!»

Иракли Макацария

экс-«холостяк»

«Отношения между моими родителями станут примером и для моих детей. Взаимоуважение, взаимопонимание… Люди могут друг друга выслушать и услышать. Знаете, я не помню, чтобы отец или мама кричали друг на друга или говорили грубо. Да, у них бывали разногласия, но я этого не замечал. По-моему, взаимоуважение между людьми – главное. Но при этом, если человек не может высказать свое мнение в отношениях – это катастрофа. Тогда все закончится очень плачевно».

Константин Меладзе

композитор, продюсер

«Я думаю, не нужно стремиться превзойти кого-то в плане гигантомании, излишнего пафоса и дороговизны конкурса. Нужно спокойно и трезво делать все, что предписано правилами. Украина уже проводила Евровидение в 2005 году, и я уверен, что и в этот раз все будет прекрасно. Главное – должна быть правильная площадка, хорошо оформленная телеверсия».

Ксения Бугримова

режиссер

«Дайте мне волю, я бы всех актеров раздела! (Улыбается.) К сожалению, в Украине актеры очень зажаты. В Европе и Америке, если нужно раздеться на экране и это оправданно по сценарию, проблем не возникает. А наших актеров очень трудно убедить. Глеб Мацибора, который сыграл главного героя, стал для нас в этом смысле подарком. Мы его гоняли по соляриям и тренажерным залам. Я все время повторяла: «Глеб, ты будешь голым, это в твоих же интересах».

Андрей Данилко

артист, музыкант

«В начале января я собираюсь в Германию, в аюрведический отель. Уже как-то ездил туда на две недели: проходил очистку по индийской системе, сидел на диете, пил специальные чаи. Это отель-клиника, находится недалеко от Швейцарии, рядом река Мозель. Там очень красиво! В номерах нет wi-fi, все провода на стенах экранированы дважды, чтобы не было облучения. Телевизоров тоже нет – только радио, где играет музыка для релаксации. Отель стоит на источнике термальных вод. В бассейне – термальная вода, в кране – тоже. Но тогда полный курс пройти не получилось из-за дефицита времени».

Ирина Багний

руководитель проекта «Хата на тата»

«Мужик в юбке – откуда это идет? Женщина изначально ведет себя не очень правильно: показывает, что может взвалить на себя все. Когда мы встречаем мужчину, то хотим продемонстрировать, какие мы хорошие: и готовить умеем, и даже гвозди заколачивать – пусть мужчина нами восхищается! После свадьбы женщина тоже продолжает все это делать. А когда появляются дети, она уже не может справиться с нагрузкой – и наступает отчаяние: «Он же ни на что не способен!» А муж так привык! Ему удобно, что рядом такая жена. Она очень устает, выглядит все хуже и хуже, собственного мужа перестает интересовать как женщина, начинаются скандалы. Вот поэтому семьи и обращаются в наш проект».

Людмила Милевич

секс-символ украинской полиции

«В первый раз я вышла замуж в 17 лет. Пять лет назад я развелась с первым мужем и встретила второго. И полгода назад рассталась со своим вторым супругом. Прожить всю жизнь с одним мужем? В наше время такого не бывает!»