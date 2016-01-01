Звезды телеканала «1+1» сняли трогательное новогоднее видео в формате 360°

По старой традиции каждый год вся страна в новогоднюю ночь поет гимн Украины вместе с любимыми ведущими и звездами «1+1». В этом году телеканал подготовил зрителям особый сюрприз – в рамках праздничной программы ведущие «1+1», участники и тренеры «Голосу країни», актеры студии «Квартал 95», Национальная паралимпийская сборная Украины, герои проекта «Переможці» и другие украинцы, которые являются гордостью страны, спели украинский гимн.
Особенностью стало то, что в этом году традиционный Гимн будет представлен в двух версиях – телевизионная, которая будет показана на телеканале «1+1» в новогоднюю ночь после обращения Президента Украины, и Интернет-версия, которая станет сюрпризом для пользователей Сети. Ведь посмотреть, как звезды будут петь Гимн Украины, можно будет в инновационном формате 360⁰.
Для съемки Интернет-версии в съемочном павильоне построили огромный цилиндр 6 метров высотой и 20 метров в диаметре, в середине которого Гимн пели звезды и телеведущие. Просматривая ролик, интернет-пользователи смогут детально рассмотреть объемную картину, прокрутив изображение в разные стороны.
Чем удивит в этом году телевизионная версия Гимна Украины, можно будет увидеть в новогоднюю ночь сразу после обращения Президента на «1+1».
В съемках Гимна Украины приняли участие ведущие Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая, Людмила Барбир, Марина Леончук, Валентина Хамайко, Руслан Сеничкин, Анатолий Анатолич, Александр Попов, Дмитрий Комаров, Ольга Фреймут, Алексей Душка, Александр Дубинский, Святослав Гринчук, тренер «Голосу країни -7» Джамала, участники «Голосу.Діти-3» и победительница Элина Иващенко, актеры Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Юрий Корявченков, Мика Фаталов, Национальная паралимпийская сборная Украины и герои мультимедийного социального проекта «Переможці».
Все фото: пресс-служба телеканала «1+1»