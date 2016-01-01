Звезды телеканала «1+1» сняли трогательное новогоднее видео в формате 360°

По старой традиции каждый год вся страна в новогоднюю ночь поет гимн Украины вместе с любимыми ведущими и звездами «1+1». В этом году телеканал подготовил зрителям особый сюрприз – в рамках праздничной программы ведущие «1+1», участники и тренеры «Голосу країни», актеры студии «Квартал 95», Национальная паралимпийская сборная Украины, герои проекта «Переможці» и другие украинцы, которые являются гордостью страны, спели украинский гимн.

Особенностью стало то, что в этом году традиционный Гимн будет представлен в двух версиях – телевизионная, которая будет показана на телеканале «1+1» в новогоднюю ночь после обращения Президента Украины, и Интернет-версия, которая станет сюрпризом для пользователей Сети. Ведь посмотреть, как звезды будут петь Гимн Украины, можно будет в инновационном формате 360⁰.