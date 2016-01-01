Звезды «Шерлока» Мартин Фриман и Аманда Аббингтон прокомментировали свой разрыв

Помните, в канун Нового года я вам рассказывала о разводе доктора Ватсона и Мэри из британского сериала «Шерлок» (то есть актеров Мартина Фримана и Аманды Аббингтон). Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать, ведь всегда очень переживаю за любимых кинозвезд. И вот спустя две недели они решили прокомментировать свой разрыв, сообщает miridei. com со ссылкой на Financial Times.

«Мы расстались еще в начале 2016 года, однако не афишировали это, пытаясь разобраться в себе, – признался журналистам Мартин Фриман. – Безусловно, мы останемся хорошими друзьями и примерными родителями. Я восхищаюсь Амандой, ее работой, ее красотой, ею как женщиной и всегда буду ее любить. Но случилось как случилось, и мы не в праве что-то поменять».

А журналисты, в свою очередь, конечно, тут же принялись выдвигать предположения, что могло разрушить актерский союз. Некоторые склонны думать, что одной из причин разрыва стала чрезмерная популярность Мартина.

«Моя личная жизнь – только моя, – отвечает на все вопросы журналистов Аманда. – Могу сказать, что Мартин – великолепный актер, который погружается в свою работу с головой. Он сам приносит в персонажа намного больше, чем все сценаристы и режиссеры. Я была счастлива отправиться вместе с ним в приключения в сериале. А все, что за кадром, оставьте нам. Мы дружим, общаемся и это главное».

Безусловно, поклонники пары огорчены. Но все, что им остается, это принять решение актеров и наслаждаться их игрой в четвертом сезоне «Шерлока».

Фото: SHERLOCK.3dn.ru