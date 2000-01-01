Звезды откровенно – об отмене 8 Марта

Вполне возможно, что в этом году 8 Марта в последний раз в Украине будет официальным выходным. Как оказалось, вопрос о том, отменят ли этот праздник в следующем году, вызывает живые эмоции у наших знаменитостей.

Известные мужчины, которые приняли участие в нашем спецпроекте – совершенно разных возрастов и убеждений. Тем не менее все без исключения собираются поздравлять женщин с 8 марта, и большинство из них с теплотой относится к этому празднику.

Ахтем Сеитаблаев

режиссер и актер

Фото: Максим Лисовой

— Для определенного круга девушек и женщин 8 марта так и остался праздником. Я знаю это и поздравляю их – почему бы не сделать им приятное. А те, кто к этому относится более философски, понимают, что напоминать женщинам о том, что они для нас дороги, можно необязательно именно 8 марта.

«Я был бы рад, если бы придумали какую-то другую дату, но тоже весеннюю»

Ну а если говорить о моем отношении к этому дню, то считаю это пережитком советского прошлого. И я был бы рад, если бы для женского дня придумали какую-то другую дату, но тоже весеннюю. Например, день весеннего равноденствия – 21 марта или же наступление весны – 1 марта. Или вообще праздновать раз в месяц, к примеру, День матери, дочери, любимой женщины, сестры... (Улыбается.) Ведь по большому счету мы, мужчины, все делаем в этой жизни или для, или во имя, иногда – вопреки. Но все равно это так или иначе связано с женщинами! А вообще один из моих любимых праздников – это Покрова и одновременно День защитника Отечества, 14 октября. А вот 23 февраля никогда не был для меня праздником. Я его принципиально не отмечаю.

Дмитрий Комаров

телеведущий

Фото: пресс-служба канала «1+1»

— Любить и радовать женщин нужно не только 8 марта, 14 февраля и в другие «красные» дни календаря. Настоящий мужчина должен дарить праздник своей женщине каждый день, вне зависимости от даты. И это вовсе необязательно должны быть дорогие подарки. Главное – эмоции, внимание, отношение, забота. Но тот же букет цветов, подаренный в обычный день просто так, без повода, принесет не меньше позитива и радости.

«Пусть 8 Марта запретят, но свою бабушку поздравлять буду всегда»

Что касается лично меня и моей семьи, то как-то особенно отмечать 8 марта мы не планировали. В моей обязательной программе – зайти к бабушке, подарить цветы, уделить внимание и поговорить. Ей уже за 90 лет. И пусть 8 Марта хоть запретят, но для бабушки этот день останется праздником, и я всегда буду ее поздравлять. Для старшего поколения этот день не получится отменить никакими законами, и даже в неофициальном статусе Международный женский день точно проживет еще лет 20. А что касается моего поколения, то уверен, что многие, как и я, не особенно переживают по этому поводу. Мы в любом случае продолжим поздравлять тех, кому важно получить поздравление в этот день, даже если не празднуем сами. Есть ли праздники, которые я хотел бы отменить? Знаете, у меня слишком насыщенная во всех отношениях жизнь, и я слишком занят, чтобы позволять себе забивать голову мыслями об отмене праздников. Мне не до этого. А для власти это очень эффективный, отвлекающий от других проблем в стране инфоповод. Если он будет нужен – им воспользуются.

Арсен Мирзоян

певец

Фото: Максим Лисовой

— Думаю, этот день в любом случае останется у людей в подсознании. Не вижу в нем ничего плохого. У меня вообще такого нет, чтобы меня какой-то праздник раздражал: я просто либо его отмечаю, либо нет. Но как по мне, то можно было бы в Украине такое же внимание уделить и Дню матери в мае, тоже сделать его значимым днем.

Владимир Горянский

актер

Фото: Максим Лисовой

— Этот праздник никогда не был для меня политическим. И я буду всегда его отмечать. Вот молодежь, наверное, его забудет, а мы-то празднуем со школьной скамьи. Поэтому с удовольствием поздравлю любимую супругу и дочь с весной и пробуждением.

«На мнение политиков мне наплевать»

А что политики по этому поводу думают, мне абсолютно наплевать. Какие праздники нужны, а какие нет, время все рассудит. Пусть в Украине лучше будет достаток и процветание, а праздники как-то придут сами и останутся те, которые необходимы.

Андрей Ковалев

музыкант, лидер группы Brunettes Shoot Blondes

Фото: Максим Лисовой

Я не знаю, как относиться к этому законопроекту. Думаю, в любом случае люди будут по инерции отмечать 8 Марта. Считаю, что такой вот женский день у нас должен быть. И я впредь буду поздравлять всех, кто в этот день ждет от меня поздравлений. Вообще к праздникам отношусь хорошо, причем ко всем! К примеру, некоторым не нравится Хеллоуин или 14 февраля, мол, это чуждые нам праздники. А я считаю, что нет ничего плохого в том, чтобы расслабляться больше дней в году.

Виталий Борисюк

актер

Фото: Facebook Виталия Борисюка

— Праздник 8 Марта для меня останется навсегда, несмотря на дебильные декоммунизационные моменты. Останется, как и 23 февраля, потому что я служил, и все мои сослуживцы этот праздник по-прежнему отмечают. И 8 Марта – тоже прекрасный праздник, и наша цветочная индустрия, я уверен, всегда будет под него заточена! Ну и девушкам приятно раз в году почувствовать тотальное внимание.

Вячеслав Соломка

телеведущий

Фото: Facebook Вячеслава Соломки

— Вот к тем, кто предлагает заменить женский день Шевченковским (в законопроекте речь идет также и о том, чтобы официальным выходным сделать 9 марта, день рождения Тараса Шевченко, – прим. ред.), у меня возникает вопрос: как они собираются его праздновать? Шевченковские дни и сейчас проводятся в школах и университетах. Лично я был дважды победителем Всеукраинского конкурса чтецов поэзии Шевченко. Но замена неравноценная!

«Если менять, то на праздник типа Матери-весны»