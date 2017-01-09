Звезда сериала «Доктор Хаус» похвасталась формой после родов

«Нельзя просто так взять и не сделать селфи в раздевалке, – подписала фото Оливия в Instagram. – Я должна зафиксировать этот момент, чтобы показать свое ярко-красное лицо после тренировки, помидор с телом человека, которое восстанавливается после того, как из него вылезло четырехкилограммовое киви».

А мы желаем всем молодым мамам так же быстро приходить в форму, как Оливия.

Фото: Instagram/oliviawilde