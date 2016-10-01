Звезда сериала «Беверли-Хиллз» родила пятого ребенка

Голливудская актриса Тори Спеллинг, известная по роли Донны в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», в пятый раз стала мамой.
Радостным событием 43-летняя звезда поделилась с поклонниками на своей страничке в Twitter.
We are so excited to announce the birth of the newest member of the McDermott family! Please join us in welcoming Beau Dean McDermott. pic.twitter.com/xPCK25cBHV— Tori Spelling (@Tori_Spelling) 3 марта 2017 г.
«Мы рады объявить о рождении нового члена семьи Макдермотт. Это настоящее благословение!» – подписала фотографию Спеллинг.
Новорожденного мальчика Тори и ее муж Дин Макдермотт назвали Бо Дин Макдермотт.
Фото: Woman.ua