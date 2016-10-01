ТЕЛЕКРИТИКА

Звезда сериала «Беверли-Хиллз» родила пятого ребенка

Дуся

Голливудская актриса Тори Спеллинг, известная по роли Донны в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», в пятый раз стала мамой.

Радостным событием 43-летняя звезда поделилась с поклонниками на своей страничке в Twitter.

«Мы рады объявить о рождении нового члена семьи Макдермотт. Это настоящее благословение!» – подписала фотографию Спеллинг.

Новорожденного мальчика Тори и ее муж Дин Макдермотт назвали Бо Дин Макдермотт.

Фото: Woman.ua



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