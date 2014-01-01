Звезда популярного сериала избила своего парня и угодила в полицию

Актриса Мари Авгеропулос, известная по роли Октавии Блейк в сериале «Сотня», была арестована по обвинению в домашнем насилии над бойфрендом.
На прошлой неделе у девушки и ее возлюбленного случился крупный скандал, в результате которого они подрались. Молодой человек сам вызвал полицию в надежде успокоить Мари.
Приехавшие представители власти нашли на теле бойфренда актрисы следы насилия, после этого Мари Авгеропулос поехала в участок. Сообщается, что парень актрисы думал, что полиция просто поможет успокоить Мари и «разрядить ситуацию», а не то, что они возьмут ее под стражу. Дело в том, что и Мари, и ее парень родом из Канады, и они не особо знакомы с законами США, поэтому даже не предполагали, что за подобное поведение можно арестовать. Судя по снимку, сделанному в отделении полиции, девушка пожалела о содеянном и много плакала.
Источник, приближенный к актрисе, рассказал, что сейчас она принимает новые медикаменты, а за ужином выпила вина, которое вступило в реакцию с лекарствами. Именно это и повлияло на поведение Мари. Бойфренд актрисы не хотел, чтобы она оставалась в участке, поэтому поспособствовал ее временному освобождению. Девушку отпустили под залог в 50 тысяч долларов. По данным издания Tmz, парень актрисы не хочет выдвигать против нее обвинений.
До этого Мари Авгеропулос встречалась со звездой «Сумерек» Тэйлором Лотнером, однако пара рассталась в 2014 году.