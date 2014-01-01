Звезда популярного сериала избила своего парня и угодила в полицию

На прошлой неделе у девушки и ее возлюбленного случился крупный скандал, в результате которого они подрались. Молодой человек сам вызвал полицию в надежде успокоить Мари.

Приехавшие представители власти нашли на теле бойфренда актрисы следы насилия, после этого Мари Авгеропулос поехала в участок. Сообщается, что парень актрисы думал, что полиция просто поможет успокоить Мари и «разрядить ситуацию», а не то, что они возьмут ее под стражу. Дело в том, что и Мари, и ее парень родом из Канады, и они не особо знакомы с законами США, поэтому даже не предполагали, что за подобное поведение можно арестовать. Судя по снимку, сделанному в отделении полиции, девушка пожалела о содеянном и много плакала.