Звезда нового «Хищника» отказался участвовать в пресс-туре из-за секс-скандала

Не так давно выяснилось, что режиссер Шейн Блэк отдал небольшую роль в "Хищнике" своему знакомому – человеку, признанному виновным в сексуальных домогательствах, и обстановка вокруг фильма накалилась.

Сначала Оливия Манн, единственная актриса, у которой была сцена с обвиненным в домогательствах актером, потребовала у студии 20th Century Fox, чтобы эту сцену вырезали – и студия согласилась. Однако Оливия пожаловалась на то, что ее коллеги по картине ее не поддержали, а один из актеров, снимавшихся с Манн, даже отказался участвовать с ней в интервью.

Теперь же исполнитель одной из главных ролей Бойд Холбрук решил высказать свою позицию по поводу сложившейся ситуации – и признался, что отказался участвовать в пресс-туре, поскольку не был уверен, как вообще произошедшее комментировать.

"Я говорил это раньше и скажу еще раз: я горжусь Оливией и тем, как она повела себя в этой сложной и тревожащей ситуации, и я благодарен, что Fox восприняли эту информацию серьезно и сразу же предприняли необходимые меры", - заявил Холбрук.