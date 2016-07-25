Звезда «Игры престолов» станет членом международного жюри ОМКФ

Турецко-немецкая актриса Сибель Кекилли войдет в состав жюри Международной конкурсной программы Одесского кинофестиваля.

Как сообщает официальный сайт фестиваля, за работы в фильмах «Головой об стену» и «Чужая» Кекилли номинировалась в категории «Лучшая актриса» на премию Европейской киноакадемии. В 2010 году она получила премию Lola за участие в картине «Чужая», а через год за этот же фильм была отмечена наградой Общества кинокритиков Германии как лучшая актриса. За работу в картине «Возвращение домой» актриса получила премию «Золотой апельсин» Международного кинофестиваля в Анталье. А еще Сесиль сыграла наложницу Шаю в сериале «Игра престолов» и за эту роль в 2014 году была номинирована на премию Гильдии киноактеров США.

Вот такой сюрприз нам подготовил ОМКФ. Надеюсь, имя главы жюри будет не менее интересным.

Напомню, фестиваль пройдет с 14 по 22 июля.

Фото: gameofthrones.wikia