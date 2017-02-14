Звезда «Голосу країни» родила сына

Друзья, только недавно я рассказывала о том, что участница первого сезона вокального шоу «Голос країни» Наталья Гордиенко и ее муж – автогонщик Павел Черепин – готовятся снова стать родителями.

И вот этот момент настал! Только что в своем Instagram Наталья сообщила, что родила сына.