Звезда «Гарри Поттера» впервые стала мамой

И снова я со своими беби-новостями. Ладно, не со своими, подловили. На этот раз радуемся за французскую актрису, модель близкую подругу Дэниела Рэдклиффа Клеманс Поэзи. Скорее всего, вы помните ее по роли Флер Делакур в фильмах о Гарри Поттере.

Так вот, как сообщает издание «Единственная», на днях актриса впервые стала мамой. Радостной новостью с французскими журналистами поделился близкий друг Клеманс – актер Омар Си. Известно, что Поэзи родила крепкого и здорового мальчика, которого назвала Лиамом.

Фото: «Кинопоиск»