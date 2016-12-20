Звезда «Гарри Поттера» снимется в новом сезоне «Фарго»

Британский актер Дэвид Тьюлис, он же Римус Люпин в фильмах о Гарри Поттере, исполнит одну из главных ролей в третьем сезоне сериала «Фарго». Дэвид также известен по лентам «Мальчик в полосатой пижаме», «Царство небесное», «Большой Лебовски» и «Полное затмение».

Об этом сообщает lenta.ru.

В «Фарго» актер сыграет Варгаса – «таинственного одиночку и закостенелого капиталиста».

Ранее занимавшийся съемками сериала телеканал FX объявил, что в новом сезоне «Фарго» также появится Юэн Макгрегор. Шотландский актер исполнит сразу две роли – братьев-близнецов Эммита и Рэя Стусси, – один из которых сделал состояние на недвижимости, а другой работает патрульным в полиции.

Действие новых серий, которые выйдут в эфир в 2017 году, разворачивается вскоре после событий первого сезона. Персонажи из предыдущих эпизодов в продолжении не появятся.

Напомню, телеверсия «Фарго» выходит на экраны с 2014 года. Оригинальный фильм Итана и Джоэла Коэнов вышел в 1995 году. В нем снялись Фрэнсис Макдорманд, Уильям Мэйси, Стив Бушеми и Петер Стормаре. Фильм получил премии «Оскар» за лучший сценарий и за актерскую игру Макдорманд.

Фото: characters-power.wikia.com