Звезда «Дежурного врача» рассказал о служебных романах

Какие сцены в сериале, на ваш взгляд, самые сложные? Когда чувствуете, что трудно?

Конечно, это сцены с операциями (их во втором сезоне «Дежурного врача» гораздо больше, чем в первом). Режиссеры нас сразу предупредили, что сложной работы будет много. Но я обрадовался этому: когда трудно, появляется новый опыт, новые эмоции, не стоишь на одном месте. И это круто!

В первом сезоне вам пришлось впервые в жизни держать в руках скальпель. Сейчас до сих пор руки трясутся, когда берете хирургические инструменты?

Уже не так (смеется). Но да, помню, что у меня был шок, испуг, когда впервые дали в руки скальпель. Сейчас уже увереннее чувствую себя в операционных (смеется). Мы обязательно консультируемся с практикующими врачами, которые подсказывают нам, как правильно брать в руки инструменты, что и как делать, когда стоишь у операционного стола. Они очень помогают нам. Часто советуемся и с коллегами на съемочной площадке, говорим друг другу о каких-то недостатках, которые каждый видит со стороны съемочного процесса. Советы моих коллег очень ценные для меня. Потому что родственникам, например, всегда будет все нравиться, а вот как раз актер лучше может оценить работу другого актера с точки зрения профессионализма.