Звезда «Дежурного врача» рассказал о служебных романах

На канале «Украина» полным ходом идет украиноязычный сериал «Дежурный врач 2». Актер Михаил Жонин, исполняющий в нем роль харизматичного врача Андрея Мазура, в небольшом интервью рассказал о том, что происходит на съемочной площадке.
В сериале «Дежурный врач 2» доктор Мазур – довольно интересный персонаж. «У него невыносимый характер, – рассказывает о своем герое актер Михаил Жонин. – Но главный врач терпит Мазура, потому что он – высококвалифицированный специалист. Вообще в сериале очень интересная линия взаимоотношений врачей и пациентов, ведь характер можно вытерпеть, а вот найти преданного своему делу врача сложно».
Михаил Жонин признается, что очень любит своего героя и настолько вошел в роль, что иногда даже забывает из нее выходить.
Какие сцены в сериале, на ваш взгляд, самые сложные? Когда чувствуете, что трудно?
Конечно, это сцены с операциями (их во втором сезоне «Дежурного врача» гораздо больше, чем в первом). Режиссеры нас сразу предупредили, что сложной работы будет много. Но я обрадовался этому: когда трудно, появляется новый опыт, новые эмоции, не стоишь на одном месте. И это круто!
В первом сезоне вам пришлось впервые в жизни держать в руках скальпель. Сейчас до сих пор руки трясутся, когда берете хирургические инструменты?
Уже не так (смеется). Но да, помню, что у меня был шок, испуг, когда впервые дали в руки скальпель. Сейчас уже увереннее чувствую себя в операционных (смеется). Мы обязательно консультируемся с практикующими врачами, которые подсказывают нам, как правильно брать в руки инструменты, что и как делать, когда стоишь у операционного стола. Они очень помогают нам. Часто советуемся и с коллегами на съемочной площадке, говорим друг другу о каких-то недостатках, которые каждый видит со стороны съемочного процесса. Советы моих коллег очень ценные для меня. Потому что родственникам, например, всегда будет все нравиться, а вот как раз актер лучше может оценить работу другого актера с точки зрения профессионализма.
Ваши родственники, видимо, уже приходят к вам за консультацией как к врачу?
Да. Смеются надо мной и шутят, что, возможно, стоит задуматься о смене профессии (улыбается). Но я больше всего люблю театр и на сто процентов чувствую себя актером. Новые знания в области медицины, конечно, очень хорошо, но каждому нужно заниматься тем, что больше по душе и в чем каждый из нас является лучшим.
Где еще успеваете работать, кроме «Дежурного врача 2»?
Я сотрудничаю с различными театрами. Правда, на театр не всегда хватает времени, но актер должен работать именно в театре, чтобы держать себя в тонусе. Театр – это кузница, в которой куется актерское мастерство.
Помните, когда решили, что хотите быть актером?
Очень хорошо помню. Это произошло в пятом классе. Уже тогда я четко понял, что выберу профессию актера. Я был очень активным парнем, и чтобы куда-то деть свою энергию, начал ходить в «Народный театр». Кроме того, всегда участвовал в школьном КВН. Мне уже тогда, в школе, нравилась сцена театра.
Я так понимаю, что сейчас вам трудно найти время для личной жизни. Часто люди с очень плотным графиком крутят романы на работе. А как вы относитесь к служебным романам?
А почему бы и нет? (Смеется.) Главное, чтобы эти отношения не мешали работе.