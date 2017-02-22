Зважений та нещасливий: Анатолий Анатолич попрощался со старым фото в паспорте

«Сегодня попрощался со своим старым заграном, – пишет Анатолич. – Я буду скучать по этой фотографии. Ведь благодаря ей мне всегда было о чем поговорить на паспортном контроле. О том, как я менял паспорт, расскажу позже».

Кстати, можно устроить флешмоб с фотографиями в паспорте. Вот было бы смеху!

Заглавное фото: facebook.com