Зважений та нещасливий: Анатолий Анатолич попрощался со старым фото в паспорте

Анатолий Анатолич поверг в шок своих подписчиков в Instagram новым постом. Ведущий «Сніданку з 1+1» поменял заграничный паспорт. Мне сразу вспомнился анекдот о том, что хуже фотографии в паспорте только ее ксерокопия. Вот теперь понятно, почему ведущий так сильно увлекся спортом.
«Сегодня попрощался со своим старым заграном, – пишет Анатолич. – Я буду скучать по этой фотографии. Ведь благодаря ей мне всегда было о чем поговорить на паспортном контроле. О том, как я менял паспорт, расскажу позже».
Кстати, можно устроить флешмоб с фотографиями в паспорте. Вот было бы смеху!
Заглавное фото: facebook.com