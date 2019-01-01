Зураб Аласания назвал программу «Схемы» желтой

В интервью зашел разговор о том, что Аласанию считают «приближенным» к Авакову. На вопрос, обсуждал ли глава «UA:Перший»ситуацию с финансированием канала с министром внутренних дел, глава НОТУ ответил отрицательно.

«Последний раз говорил с ним [Аваковым] год назад. И это было не о "Суспильном". Это не его парафия и ничья вообще, – рассказал Аласания. – Когда у нас идут программы, которые цепляют и его [Арсена Авакова], а я ничего не делаю, то как ты к нему подойдешь?»

«Допускаю, что к Авакову могут приходить и говорить: это же твой, харьковчанин, пусть скажет то-то и то-то. Да, я тоже харьковчанин. Но он не влиял на меня, когда я был в Харькове, не влияет и сейчас. Не верили. А те же "Схемы" с Бигусом (видимо, имеется ввиду программа "Схемы" от "Радио Свобода" и "Наші гроші" Дениса Бигуса. – Ред.) идут и делают то, что сами считают нужным. Про политиков разного уровня – все выходило. И только тогда поняли, что не влияет», – добавляет Зураб Аласания и просит журналиста предоставить доказательства поддержки. Журналист теряется, но посты Авакова «не горят».

По словам гендиректора НОТУ, самые большие жалобы на программу «Схемы» поступают от БПП.

«Выпуски же в большинстве случаев касаются Порошенко, – уточняет он. – Это немного желтизна, я бы сказал. Я не в восторге, но вся журналистика так делает».

Далее Аласания пояснил,что для него «желтизна» программы «Схемы» заключается в ориентации на «громкую фамилию».

«И вот это мне не нравится, потому что наибольшую беду делают как раз на среднем уровне. Прокуроры, судьи, всякие местечковые сволочи – они являются основной массой коррупционеров в стране. Про них и нужно делать передачи. Но это не так интересно. Их же не вынесешь в заголовки», – прокомментировал Зураб Аласания.

На вопрос интервьюера «Лига.net», кому принадлежит «Зеонбуд», Аласания ответил, что как журналист не может дать ответа, но как гражданин может передать сплетни, согласно которым собственник «Зеонбуда» – Янукович-младший.

«Но никакого подтверждения этому нет, и никто этого не знает. Там же офшоры и выяснить нельзя», – добавляет Зураб. На уточняющий вопрос журналиста об участии СКМ Рината Ахметова, Аласания ответил отрицательно.

Фото: Facebook Зураба Аласании