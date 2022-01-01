«Золота дзиґа»: как прошла церемония Первой национальной кинопремии

Мнения гостей о Первой национальной кинопремии, откровения Юрия Горбунова о сыне, неутешительный вывод о том, что до «Оскара» нам еще далеко.
Что вам сказать, друзья? Красная дорожка, смокинги, вечерние платья, шампанское: наконец состоялась церемония награждения Первой национальной кинопремией «Золота дзиґа». И что важно – премия в сфере нашего украинского кино! Уже за это можно аплодировать стоя. Мероприятие вольно или невольно сравнивали с премией Американской киноакадемии. Ведущий вечера Александр Скичко все твердил: «Наша церемония – это своеобразный аналог "Оскара"». Но обо всем по порядку. И начнем мы с красной дорожки, плавно переходящей в помещение Fairmount Hotel, где и проходило мероприятие.
Признаюсь честно: заметить звезд было нелегко, ведь помещение, куда все приходили с красной дорожки, было достаточно маленьким, буквально некуда было ступить и смотреть. Но Полину Логунову с Дмитрием Ступкой невозможно было не заметить. Полина в ее положении выглядела отлично. Будущие родители рассказали, что на какие-либо курсы для мам и пап не ходят, рожать планируют вместе и еще думают над именем.
Так как «Золоту дзиґу» не переставали сравнивать с «Оскаром» и при каждом удобном и неудобном случае вспоминать американскую церемонию награждения, я спросила у некоторых актеров, что они думают по поводу нашей Национальной кинопремии.
Когда есть к чему расти – надо расти, – говорит Виктор Андриенко. – Но обзываться «Оскаром»... Хотя, наверное, лучше все же обнаглеть и назваться – тогда видишь, куда ты должен расти. Сейчас дело в другом: главное – чтобы нам хватило фильмов, которые нужно оценивать. В этой церемонии мы поддерживаем друг друга и обращаем внимание на то, что кино еще существует. Но все же хотелось бы, чтобы в будущем было больше кино. И здесь надежда на молодых.
Я не сравнивал бы ни с чем: ни с «Оскаром», ни с «пальмовыми ветвями», – говорит Владимир Горянский. – Я хочу, чтобы этот фестиваль был непохож ни на какой другой. Чтобы он был нашим: эксклюзивным, украинским. И я надеюсь, что с этим первым фестивалем появились картины действительно международного уровня.
Когда что-то строится, то нужно присоединяться по мере сил, – считает Олег Михайлюта. – То, что сейчас происходит, это одно из первых событий, которые позволяют получить срез по индустрии. Такой анализ обязательно должен проводиться!
Любую кинопремию в мире сравнивают с «Оскаром», потому что это самое знаменательное событие в кинематографе, – говорит Римма Зюбина. – Хотя для меня важнее, кого отмечает Венецианский, Каннский, Берлинский кинофестивали. Я считаю, что наша страна должна гордиться всем тем, чем она может гордиться: искусством, спортом, киноиндустрией. В этом году такое большое количество украинского кино, как никогда. Мы создавали «Гнездо горлицы» четыре года, другие деятели украинского кино тоже напряженно работали. Приятно увидеть сегодня всех и осознать, что наш труд оценен.
Вы знаете, я бы не рассматривал мероприятие с позиции сравнения его с «Оскаром», – говорит Михаил Герасимович. – «Оскар» свою репутацию заработал, теперь нам надо заработать свою. И очень важно, чтобы у нас была такая платформа, которая позволит объединить несколько фестивалей. Еще нужен академический базис, который объединит то, что было, что есть и что будет. Это будет нелегко. Первые шаги всегда тяжелые. Но я надеюсь, что нам хватит настойчивости и мудрости.
Приятно, что у нас появился еще один кинофестиваль, – говорит Ахтем Сеитаблаев. – Станет ли он украинским «Оскаром»? Я от души ему этого желаю. Пока сложно делать какие-то выводы. Среди номинантов много моих знакомых коллег. Надеюсь, что на следующий год таких родных и профессиональных людей в номинациях будет еще больше.
Сейчас так непросто организовать всех во что-то общее, – говорит Маша Ефросинина. – Судя по количеству прессы, знакомых лиц, я понимаю, что главный шаг сделан. И достаточно эффективно.
Я очень рад, что это происходит, потому что людям, работающим в нашем кино, есть к чему стремиться, – делится впечатлениями ЮрийГорбунов. – Все же творческие люди любят игрушки. Это то, что не купить за деньги. Это как овации в зале после спектакля. Сколько там той публики может быть? Ну 800 зрителей. Но каждая пара ладоней ценная. Поэтому и здесь это важно и ценно. Так что почему бы через 20 лет не стать настоящим «Оскаром»?
У вас непростой рабочий график. Много получается времени проводить с новорожденным сыном?
А вот как раз жена покормила его и пошла работать.
Прямо здесь?
Да. Сегодня так совпало с работой. Кормление никто не отменял.
А кто сейчас с малышом?
Няню оставили на два часа.
Наконец все приглашенные гости зашли в зал – и началась церемония. Открывала вечер, не поверите, Катя Chilly!
Сразу говорю: можете мне не завидовать, потому что вживую я этого выступления не видела. Прессе выделили отдельную комнату для онлайн-просмотра вечера. Актриса Наталия Васько, зайдя к нам, очень удивилась, что мы сидим отдельно, и сказала, что зря мы так – в зале очень интересно. Просто Наталия не знает, что прессу-то никто неспрашивал, где она желает находиться. Видимо, когда мы в отдельной комнате – так организаторам спокойнее.
Специальным гостем церемонии был польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси. Кшиштоф порадовался за то, что у нас теперь есть своя киноакадемия и своя кинопремия. А также пожелал всем, несмотря на трудности, с легкостью находить деньги на съемки кино.
После торжественных речей были наконец объявлены победители церемонии. «Гнездо горлицы» был как «Ла-Ла Ленд», выиграв в главных номинациях кинопремии: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана».
Интересно, что номинанты Ольга Сумская, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой на церемонии вовсе не появились.
Мы поздравляем победителей и ждем следующей церемонии с новыми, классными, а главное – нашими фильмами! А также ждем улучшений в процессе организации. Ведь если эту церемонию все сравнивали с «Оскаром», то надо и планку поднимать значительно выше! Верим, что еще есть куда стремиться. Ура!