«Золота дзиґа»: как прошла церемония Первой национальной кинопремии

Мнения гостей о Первой национальной кинопремии, откровения Юрия Горбунова о сыне, неутешительный вывод о том, что до «Оскара» нам еще далеко.

Что вам сказать, друзья? Красная дорожка, смокинги, вечерние платья, шампанское: наконец состоялась церемония награждения Первой национальной кинопремией «Золота дзиґа». И что важно – премия в сфере нашего украинского кино! Уже за это можно аплодировать стоя. Мероприятие вольно или невольно сравнивали с премией Американской киноакадемии. Ведущий вечера Александр Скичко все твердил: «Наша церемония – это своеобразный аналог "Оскара"». Но обо всем по порядку. И начнем мы с красной дорожки, плавно переходящей в помещение Fairmount Hotel, где и проходило мероприятие.

Красная дорожка начиналась прямо с улицы и вела в здание отеля, где гостей ждал фуршет Фото: здесь и далее Максим Лисовой

Мое любимое: красное на красном

Мария Бурмака

Режиссер Валентин Шпаков с женой

Полина Логунова и Дмитрий Ступка

Признаюсь честно: заметить звезд было нелегко, ведь помещение, куда все приходили с красной дорожки, было достаточно маленьким, буквально некуда было ступить и смотреть. Но Полину Логунову с Дмитрием Ступкой невозможно было не заметить. Полина в ее положении выглядела отлично. Будущие родители рассказали, что на какие-либо курсы для мам и пап не ходят, рожать планируют вместе и еще думают над именем.

Так как «Золоту дзиґу» не переставали сравнивать с «Оскаром» и при каждом удобном и неудобном случае вспоминать американскую церемонию награждения, я спросила у некоторых актеров, что они думают по поводу нашей Национальной кинопремии.

Актер Виктор Андриенко

Когда есть к чему расти – надо расти, – говорит Виктор Андриенко. – Но обзываться «Оскаром»... Хотя, наверное, лучше все же обнаглеть и назваться – тогда видишь, куда ты должен расти. Сейчас дело в другом: главное – чтобы нам хватило фильмов, которые нужно оценивать. В этой церемонии мы поддерживаем друг друга и обращаем внимание на то, что кино еще существует. Но все же хотелось бы, чтобы в будущем было больше кино. И здесь надежда на молодых.

А вот, собственно, и молодые на красной дорожке: в кроссовках и джинсах

Актер Владимир Горянский с женой

Я не сравнивал бы ни с чем: ни с «Оскаром», ни с «пальмовыми ветвями», – говорит Владимир Горянский. – Я хочу, чтобы этот фестиваль был непохож ни на какой другой. Чтобы он был нашим: эксклюзивным, украинским. И я надеюсь, что с этим первым фестивалем появились картины действительно международного уровня.

Телеведущая Янина Соколова

Олег Михайлюта и Ольга Навроцкая

Когда что-то строится, то нужно присоединяться по мере сил, – считает Олег Михайлюта. – То, что сейчас происходит, это одно из первых событий, которые позволяют получить срез по индустрии. Такой анализ обязательно должен проводиться!

Актриса Наталия Васько. Лауреат премии в номинации «Лучшая актриса второго плана»

Лауреат кинопремии в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» режиссер Аркадий Непыталюк с женой Евгенией

Лауреат премии в номинации «Лучшая актриса» Римма Зюбина

Любую кинопремию в мире сравнивают с «Оскаром», потому что это самое знаменательное событие в кинематографе, – говорит Римма Зюбина. – Хотя для меня важнее, кого отмечает Венецианский, Каннский, Берлинский кинофестивали. Я считаю, что наша страна должна гордиться всем тем, чем она может гордиться: искусством, спортом, киноиндустрией. В этом году такое большое количество украинского кино, как никогда. Мы создавали «Гнездо горлицы» четыре года, другие деятели украинского кино тоже напряженно работали. Приятно увидеть сегодня всех и осознать, что наш труд оценен.

Виктория и Сергей Тигипко

Режиссер Михаил Ильенко и музыкант Святослав Вакарчук

Вы знаете, я бы не рассматривал мероприятие с позиции сравнения его с «Оскаром», – говорит Михаил Герасимович. – «Оскар» свою репутацию заработал, теперь нам надо заработать свою. И очень важно, чтобы у нас была такая платформа, которая позволит объединить несколько фестивалей. Еще нужен академический базис, который объединит то, что было, что есть и что будет. Это будет нелегко. Первые шаги всегда тяжелые. Но я надеюсь, что нам хватит настойчивости и мудрости.

Телеведущий Алексей Дивеев-Церковный со спутницей

Актер Ахтем Сеитаблаев был в приподнятом настроении

Приятно, что у нас появился еще один кинофестиваль, – говорит Ахтем Сеитаблаев. – Станет ли он украинским «Оскаром»? Я от души ему этого желаю. Пока сложно делать какие-то выводы. Среди номинантов много моих знакомых коллег. Надеюсь, что на следующий год таких родных и профессиональных людей в номинациях будет еще больше.

Телеведущая Маша Ефросинина

Маша Ефросинина. – Су дя по количеству прессы, знакомых лиц, я понимаю, что главный шаг сделан. И достаточно эффективно. Сейчас так непросто организовать всех во что-то общее, – говорит. –

Маша Ефросинина и Юрий Горбунов

Екатерина Осадчая тоже была на церемонии. Точнее, как всегда, работала

Юрий Горбунов

ЮрийГорбунов. – Все же творческие люди любят игрушки. Это то, что не купить за деньги. Это как овации в зале после спектакля. Сколько там той публики может быть? Ну 800 зрителей. Но каждая пара ладоней ценная. Поэтому и здесь это важно и ценно. Так что почему бы через 20 лет не стать настоящим «Оскаром»? Я очень рад, что это происходит, потому что людям, работающим в нашем кино, есть к чему стремиться, – делится впечатлениями. – Все же творческие люди любят игрушки. Это то, что не купить за деньги. Это как овации в зале после спектакля. Сколько там той публики может быть? Ну 800 зрителей. Но каждая пара ладоней ценная. Поэтому и здесь это важно и ценно. Так что почему бы через 20 лет не стать настоящим «Оскаром»?

У вас непростой рабочий график. Много получается времени проводить с новорожденным сыном? А вот как раз жена покормила его и пошла работать.

Прямо здесь? Да. Сегодня так совпало с работой. Кормление никто не отменял.

А кто сейчас с малышом? Няню оставили на два часа.

Наконец все приглашенные гости зашли в зал – и началась церемония. Открывала вечер, не поверите, Катя Chilly!

Катя Chilly

Сразу говорю: можете мне не завидовать, потому что вживую я этого выступления не видела. Прессе выделили отдельную комнату для онлайн-просмотра вечера. Актриса Наталия Васько, зайдя к нам, очень удивилась, что мы сидим отдельно, и сказала, что зря мы так – в зале очень интересно. Просто Наталия не знает, что прессу-то никто неспрашивал, где она желает находиться. Видимо, когда мы в отдельной комнате – так организаторам спокойнее.

Ведущий вечера Александр Скичко Фото:http://uafilmacademy.org

Фото: http://uafilmacademy.org

Ну не все же о кино! А потанцевать? Фото: http://uafilmacademy.org

Виктория Тигипко рассказывала о том, что хочется, чтобы украинских фильмов становилось все больше Фото: http://uafilmacademy.org

Специальным гостем церемонии был польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси. Кшиштоф порадовался за то, что у нас теперь есть своя киноакадемия и своя кинопремия. А также пожелал всем, несмотря на трудности, с легкостью находить деньги на съемки кино.

Кшиштоф Занусси Фото: http://uafilmacademy.org

После торжественных речей были наконец объявлены победители церемонии. «Гнездо горлицы» был как «Ла-Ла Ленд», выиграв в главных номинациях кинопремии: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана».

Интересно, что номинанты Ольга Сумская, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой на церемонии вовсе не появились.