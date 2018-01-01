Злата Огневич за бортом: как прошел второй выпуск «Танців з зірками»

Как и предполагалось, окончательно покинули проект солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая во время тренировок получила серьезную травму позвоночника, и ее партнер Игорь Кузьменко. К сожалению, пара так и не смогла показать зрителям ни одного своего выступления.

Второй парой, которая выбыла из шоу, стали певица Злата Огневич и Дмитрий Жук.