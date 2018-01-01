Злата Огневич за бортом: как прошел второй выпуск «Танців з зірками»

В воскресенье, 2 сентября, в эфире телеканала «1+1» прошел очередной этап популярного шоу, после которого выбыли некоторые участники.
Как и предполагалось, окончательно покинули проект солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая во время тренировок получила серьезную травму позвоночника, и ее партнер Игорь Кузьменко. К сожалению, пара так и не смогла показать зрителям ни одного своего выступления.
Второй парой, которая выбыла из шоу, стали певица Злата Огневич и Дмитрий Жук.
«Проснитесь, пока не поздно», – коротко резюмировала выступление участников судья шоу Екатерина Кухар.
Однако зрители не согласились с таким решением, назвав в комментариях отношение судей к Огневич предвзятым.
Иракли Макацария и Яна Заец зажгли зал энергичным квикстепом под известную песню Фрэнка Синатры New York, New York.
Как и в прошлый раз, танцоры хорошо подготовились к выступлению, получив за свой номер 22 балла из 30.
Телеведущая Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов символично танцевали вальс под песню «Тримай» Кристины Соловий. На паркет Леся вышла с фиксатором для руки, ведь во время прошлого эфира ведущая получила травму.
За танец паре поставили 19 балов. Такое решение судей танцоры посчитали незаслуженным, о чем высказались в соцсетях уже после выступления.
С эффектным аргентинским танго во втором выпуске выступила украинская телеведущая и звездный тренер Анита Луценко и Александр Прохоров.
За этот танец члены жюри поставили один из наивысших баллов – 24.
Затем на паркет вышла одна из самых скандальных пар сезона проекта – ресторатор Николай Тищенко и Анастасия Кумейко, которые продемонстрировали классическое танго.
Правда, выступление пары ни зрители, ни судьи в очередной раз не оценили по достоинству. В сети Николая снова назвали «холодильником», а судья Кухар побоялась даже представить размер того, что мешает Тищенко в танце. Эти участники получили 18 баллов.
Достаточно высоко судьи оценили выступление Мишель Андраде и Евгения Кота.
Участники станцевали под песню Ивана Дорна и получили 23 балла.
А вот страстный пасодобль в исполнении Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой был оценен достаточно низко – всего в 18 баллов.
Екатерина Кухар назвала танец этой пары «кислым, в исполнении чайников».
Аутсайдеры проекта боксер Денис Беринчик и Катерина Белявская постарались и к этому эфиру подготовились значительно лучше.
Венский вальс пары судьи оценили довольно высоко – в 21 балл.
Судьи проекта оценили танец в 24 балла. Таким образом, танцоры сделали серьезную заявку на участие в финале шоу.
Артист Павел Зибров и чемпионка Украины по спортивным бальным танцам Мария Шмелева танцевали под песню «На стиле» группы «Время и Стекло».
Помимо достаточно низкой оценки выступления от судей танец также получил большое количество критических комментариев от зрителей. Да и хип-хопом это назвать можно с большой натяжкой. Танцоры получили 18 баллов из 30 возможных.
Лидерами второго выпуска шоу стали актер сериала «Опер по вызову» Павел Вишняков и танцовщица Юлия Сахневич.
Танцоры выступили с креативной сальсой, которую жюри оценило в 25 баллов.
Украинская телеведущая Оксана Марченко со своим партнером Дмитрием Чаплиным не смогли удивить жюри.
Пара смешала несколько жанров танца и представила жаркий фьюжен, который судьи оценили в 18 баллов.
Телеведущий Руслан Сеничкин и Яна Цибульская станцевали бодрый фокстрот.
Судьи оценили танец в 22 балла.
После голосования жюри турнирная таблица проекта «Танці з зірками» выглядела следующим образом: