Злата Огневич участвует в «Танцях» и зовет с собой Лесю Никитюк

С кем будет танцевать Злата и примет ли Леся Никитюк вызов артистки, узнаем совсем скоро.

Итак, помимо Златы Огневич в шоу будут участвовать Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская, Павел Вишняков, Michelle Andradе, Николай Тищенко.

Напомним, новом сезоне «Танців з зірками» увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников, по сравнению с прошлым годом (их станет 14). В качестве приглашенного танцора на паркет шоу выйдет финалист американского проекта Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

Оценивать танцы звезд и их профессиональных партнеров будут телезрители и жюри, в состав которого вошли тренер «Голосу. Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.

Премьера нового сезона «Танців з зірками» состоится 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».