Злата Огневич участвует в «Танцях» и зовет с собой Лесю Никитюк

В видеоответе, опубликованном в Instagram, певица, отбросив сомнения, приняла вызов #танціззіркамиchallenge от ресторатора Николая Тищенко и пригласила на легендарный проект телеведущую Лесю Никитюк.
В двух видео, размещенных в аккаунте Златы Огневич, певица разыгрывает юмористическую сценку, в которой якобы получает сообщение от Николая Тищенко. Поразмыслив и оценив возможности звездных соперниц, Огневич соглашается принять участие в проекте «Танці з зірками».
С кем будет танцевать Злата и примет ли Леся Никитюк вызов артистки, узнаем совсем скоро.
Итак, помимо Златы Огневич в шоу будут участвовать Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская, Павел Вишняков, Michelle Andradе, Николай Тищенко.
Напомним, новом сезоне «Танців з зірками» увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников, по сравнению с прошлым годом (их станет 14). В качестве приглашенного танцора на паркет шоу выйдет финалист американского проекта Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.
Оценивать танцы звезд и их профессиональных партнеров будут телезрители и жюри, в состав которого вошли тренер «Голосу. Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов.
Премьера нового сезона «Танців з зірками» состоится 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».