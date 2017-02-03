Зима пришла внезапно в феврале

Друзья, ну как вам эти метровые сугробы снега? Как всегда, наши коммунальщики и мэр во главе с ними не были готовы к зиме, но нам не привыкать. Поэтому специально для вас я сделала мини-подборку того, как наши медийщики борются со снегом и холодом.
«Официальное заявление, – пишет Дмитрий Дубилет. – Если кто-то видел, как я вчера вечером перекатывался, лежа, через дорогу, знайте, что в тот вечер я был совершенно трезв! А теперь веселые подробности. Вчера в Днепре был потрясающий гололед. Поверьте, любой гололед, с которым вы когда-либо сталкивались, это жалкая наждачная бумага по сравнению с тем, что было вчера.
Итак, возвращался я поздно вечером домой на машине. А дом, в котором я живу, находится на склоне. Я решил оставить машину наверху (иначе ее наверняка бы вынесло с дороги) и дойти домой пешком. И тут начался какой-то сюр…
Представьте себе картину: час ночи, вокруг ни души, у меня перед глазами мой подъезд. Чтобы войти в него, нужно всего лишь пересечь брусчатую дорогу шириной метров десять. Дорога под углом и скользкая настолько, что ты начинаешь падать от одного взгляда на нее, а не то что ступая.
Сначала меня это веселило. Кто из нас в детстве не любил прокатиться по льду по пути в школу, правда? Но через какое-то время я понял, что ВООБЩЕ не понимаю, как попасть домой! Я соскальзывал вниз даже ползком на коленях! Причем, если бы я соскользнул ниже, чем мой подъезд, то пришлось бы пешком делать петлю на пару километров и начинать все сначала. Ну как в компьютерной игре, когда тебя убили – и ты возвращаешься на начало уровня.
И тут в моем воспаленном мозгу начала работать инженерная мысль. Сразу признаюсь, инженер из меня оказался хр*новый… Сначала я попробовал нарыть в соседней клумбе земли, чтобы посыпать ею свой путь. Никакой земли добыть не удалось, но руки я о снег порезал конкретно.
Затем я начал эксперименты с тем, чтобы снять шнурки с туфель и обмотать ими подошву… Тоже как-то не помогло. Потом (ох, даже стыдно писать!) я вообще снял туфли и носки и попробовал пройти босиком – тот же эффект, только проморозил ноги!
И только минут через десять я наконец додумался: лег на землю, скрестил руки на груди и начал перекатываться через дорогу, как перекати-поле… За время этого переката меня порядочно снесло вниз, но я успел в последний момент схватиться за столбик (как Спайдермен!), стоявший рядом с подъездом! Ловко подтянувшись… (ладно, кого я обманываю, неловко!), я кое-как дополз до подъезда и победителем ввалился в дом!
Теперь меня беспокоит только одно: есть ли в нашем дворе камера уличного наблюдения, и если да, за какие деньги мне удастся выкупить пленки?»
В продолжение темы предлагаю вам позитивный пост травести-дивы Монро. Уж она-то знает, как зарядить хорошим настроением.
«Киев за ночь занесло, серьезно так, – пишет Монро. – Коммунальные службы не торопятся, на нынешние зарплаты желающих выслушивать бесконечный скулеж сограждан очередь не стоит, да и техники просто не хватает, плюс отсутствие четкой системы парковки! И это еще один из череды проколов градоначальников. Но давайте взглянем иначе! Снег отлично чистит воздух и половички- пледы-ковры-покрывала. Снег – чудесный материал для лепки и познавательных игр не только детям, но и взрослым. Снег – это прекрасное оправдание часового опоздания на работу, а этот час можно с удовольствие потратить на кофе с круассаном в кафе. Главное – предупредить начальство! В снегу можно и нужно валяться, делать селфи и просто ржать.
А еще в заторе можно познакомиться, проверить свою нервную систему на прочность и помечтать о весне, которая обязательно наступит! Вот только снег сойдет».
К травести-диве присоединилась и телеведущая Соломия Витвицкая. Она тоже в восторге от зимы!
«Люблю таку казкову сніжну зиму!» – написала Соломия.
А Александр Скичко решил радикально подойти к вопросу. Видимо, его уже совсем достала зима, поэтому он решил во что бы то ни стало с ней распрощаться.
«Пытаю елку: "Когда уже закончится эта зима?!"» – подписал видео телеведущий.
Певица Джамала предпочла провести время не в пробках на дорогах, а на съемках. Надеюсь, это будет новый клип.
«Пока все целый день боролись на дорогах со снегом, мы снимали и снимали, и настоящая печь нас грела», – рассказала Джа.
Алан Бадоев, вернувшись с жаркого Бали, свое отношение к погодным условиям выразил четко и лаконично.
«Я дома», – сообщил Алан.
Ольга Рыбка –жена Дмитрия Танковича – решила прислушаться к совету Монро и поваляться в снегу, а заодно и проверить свои режиссерско-актерские способности.
«Как думаешь, меня возьмут на СТБ?» – спрашивает Ольга.
Только вот Александру Дубинскому было не до веселья: погода огорчила его замерзшим лобовым стеклом и сугробами.
«Кажется, на Подоле на работу надо только мне», – пописал снимок Александр.
Друзья, у природы нет плохой погоды!
Заглавное фото: giphy.com