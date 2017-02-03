Зима пришла внезапно в феврале

«Официальное заявление, – пишет Дмитрий Дубилет. – Если кто-то видел, как я вчера вечером перекатывался, лежа, через дорогу, знайте, что в тот вечер я был совершенно трезв! А теперь веселые подробности. Вчера в Днепре был потрясающий гололед. Поверьте, любой гололед, с которым вы когда-либо сталкивались, это жалкая наждачная бумага по сравнению с тем, что было вчера.

Итак, возвращался я поздно вечером домой на машине. А дом, в котором я живу, находится на склоне. Я решил оставить машину наверху (иначе ее наверняка бы вынесло с дороги) и дойти домой пешком. И тут начался какой-то сюр…

Представьте себе картину: час ночи, вокруг ни души, у меня перед глазами мой подъезд. Чтобы войти в него, нужно всего лишь пересечь брусчатую дорогу шириной метров десять. Дорога под углом и скользкая настолько, что ты начинаешь падать от одного взгляда на нее, а не то что ступая.

Сначала меня это веселило. Кто из нас в детстве не любил прокатиться по льду по пути в школу, правда? Но через какое-то время я понял, что ВООБЩЕ не понимаю, как попасть домой! Я соскальзывал вниз даже ползком на коленях! Причем, если бы я соскользнул ниже, чем мой подъезд, то пришлось бы пешком делать петлю на пару километров и начинать все сначала. Ну как в компьютерной игре, когда тебя убили – и ты возвращаешься на начало уровня.

И тут в моем воспаленном мозгу начала работать инженерная мысль. Сразу признаюсь, инженер из меня оказался хр*новый… Сначала я попробовал нарыть в соседней клумбе земли, чтобы посыпать ею свой путь. Никакой земли добыть не удалось, но руки я о снег порезал конкретно.

Затем я начал эксперименты с тем, чтобы снять шнурки с туфель и обмотать ими подошву… Тоже как-то не помогло. Потом (ох, даже стыдно писать!) я вообще снял туфли и носки и попробовал пройти босиком – тот же эффект, только проморозил ноги!

И только минут через десять я наконец додумался: лег на землю, скрестил руки на груди и начал перекатываться через дорогу, как перекати-поле… За время этого переката меня порядочно снесло вниз, но я успел в последний момент схватиться за столбик (как Спайдермен!), стоявший рядом с подъездом! Ловко подтянувшись… (ладно, кого я обманываю, неловко!), я кое-как дополз до подъезда и победителем ввалился в дом!

Теперь меня беспокоит только одно: есть ли в нашем дворе камера уличного наблюдения, и если да, за какие деньги мне удастся выкупить пленки?»

В продолжение темы предлагаю вам позитивный пост травести-дивы Монро. Уж она-то знает, как зарядить хорошим настроением.