Зима близко: украинское издание опубликовало карту кладбищ страны

Издание «Тексти.org.ua» взяло координаты всех кладбищ и жилых домов с OpenStreetMap и опубликовало карту, на которой синими точками отмечены кладбища, а розовыми – дома. Как видим, чем южнее, тем меньше в Украине становится плотность кладбищ по сравнению с плотностью жилой застройки. А вот на западе Украины все наоборот.