ТЕЛЕКРИТИКА

Зима близко: украинское издание опубликовало карту кладбищ страны

Дуся

Издание «Тексти.org.ua» взяло координаты всех кладбищ и жилых домов с OpenStreetMap и опубликовало карту, на которой синими точками отмечены кладбища, а розовыми – дома. Как видим, чем южнее, тем меньше в Украине становится плотность кладбищ по сравнению с плотностью жилой застройки. А вот на западе Украины все наоборот.

Фото: texty.org.ua

OpenStreetMap – некоммерческий веб-картографический проект по созданию силами сообщества участников-пользователей интернета подробной свободной и бесплатной географической карты мира.

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