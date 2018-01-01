Зибров ушел из «Танців з зірками» с ощущением победы

«Я очень благодарен всем, кто верил и поддерживал нас! – пишет певец. – Спасибо за возможность стать частью такого невероятного шоу телеканала «1+1». Самое главное – это то, что я действительно полюбил танец. Это, без преувеличений, огромная заслуга Марии Шмелевой. Я благодарен Маше за то, что она терпела меня и верила в нашу пару на паркете. Если к этому добавить вашу невероятную поддержку, то это и есть победа. Спасибо вам!»

Напомним, в зоне риска в третьем эфире проекта оказались Павел Зибров и Мария Шмелева, Николай Тищенко и Нана, а также Анита Луценко и Александр Прохоров.

Следующий эфир «Танців з зірками» можно увидеть в воскресенье, 16 сентября, в 21:00 на телеканале «1+1».

Фото: Instagram