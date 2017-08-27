ТЕЛЕКРИТИКА

Журналистка в прямом эфире спасла тонущего дальнобойщика

Дуся

Телеведущая из Техаса Бренди Смит спасла закрытого в кабине дальнобойщика, фура которого уходила под воду в результате урагана «Харви». Видео было опубликовано в Twitter и за несколько дней стало вирусным.

Пытаясь спасти тонущего человека, журналистка останавливает проезжающих мимо помощников шерифа с лодкой на прицепе и просит их помочь водителю грузовика. Спасательный отряд на лодке подплыл к фуре и переправил дальнобойщика в безопасное место.

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным The New York Times, в результате стихийного бедствия погибло 30 человек. Эксперты предварительно оценили ущерб США от стихии в 40 миллиардов долларов.

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