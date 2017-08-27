Журналистка в прямом эфире спасла тонущего дальнобойщика

Телеведущая из Техаса Бренди Смит спасла закрытого в кабине дальнобойщика, фура которого уходила под воду в результате урагана «Харви». Видео было опубликовано в Twitter и за несколько дней стало вирусным.
Incredible, watch as @BrandiKHOU flags down a rescue boat on-air, saving this truck driver's life https://t.co/EVvNbdt13k pic.twitter.com/3mYi9McniB— Hayley Jones (@meetmissjoness) August 27, 2017
Пытаясь спасти тонущего человека, журналистка останавливает проезжающих мимо помощников шерифа с лодкой на прицепе и просит их помочь водителю грузовика. Спасательный отряд на лодке подплыл к фуре и переправил дальнобойщика в безопасное место.
Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. По данным The New York Times, в результате стихийного бедствия погибло 30 человек. Эксперты предварительно оценили ущерб США от стихии в 40 миллиардов долларов.