Журналистка, расследовавшая коррупционные схемы, зарабатывает на платьица в Facebook

Ярослава честно ответила, что пост является рекламным, но ей за него не стыдно, а полученные деньги пообещала потратить на «платьюшка, туфельки и помощь животным». Более того, журналистка упомянула слова предпринимателя Гарика Корогодского, который убежден, что «ни один, даже самый маленький, заработок не сделает нас беднее», и сравнила себя с Ксенией Собчак.

Напомню, ранее, заявившись в Верховную Раду в шортах, Ярослава сообщила, что ищет там «папика».

Возможно, руководству телеканала «1+1» следует пересмотреть зарплатные ожидания журналистов, чтобы гонорара хватало не только на еду, но и на одежду. И чтобы журналисты, таким образом, не искали сомнительного заработка на стороне, тем самым дискредитируя уважаемую компанию.