Журналиста НТВ задержали в Киеве

Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев был задержан в Киеве во время записи репортажа, в котором резал столовым ножом «Киевский» торт.

Отмечается, что в тот момент его блокировал неизвестный, который позже потребовал у столичной полиции задержать Немышева.

«Гражданин РФ Немышев задержан полицией за совершение уголовного правонарушения и был доставлен в райуправление», – сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, у россиянина обнаружили аккредитацию самопровозглашенной «ДНР», в связи с этим сотрудники Службы безопасности Украины прибыли в отделение полиции и опрашивают Немышева.

В то же время на сайте НТВ сообщили, что в Киеве Вячеслав Немышев выполнял редакционное задание.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила на своей странице в Facebook, что Служба безопасности Украины примет законное решение в отношении очередного российского пропагандиста, и предложила ознакомиться с его предыдущей деятельностью.