Журналиста из Винницы избили в присутствии правоохранителей

Журналиста издания «Власно.инфо (Винница)» Богдана Новака избили в районе Сабаровского поля в присутствии правоохранителей. Его забрала «скорая» с подозрением на сотрясение мозга.
Как стало известно из комментариев со страницы в Facebook журналиста, он приехал осветить протест местных жителей против постройки кладбища возле небольшого микрорайона на окраине Винницы.
Когда протестующих начали бить молодые парни, выступающие за строительство кладбища, журналист попытался вступиться за людей, но его тоже избили. Все это происходило на глазах у бездействующих правоохранителей, сообщает Богдан Новак. Журналист пишет, что ему разбили нос, брызнули в лицо из газового баллончика и ударили ногой в голову.