Журналиста из Винницы избили в присутствии правоохранителей

Как стало известно из комментариев со страницы в Facebook журналиста, он приехал осветить протест местных жителей против постройки кладбища возле небольшого микрорайона на окраине Винницы.

Журналиста издания «Власно.инфо (Винница)» Богдана Новака избили в районе Сабаровского поля в присутствии правоохранителей. Его забрала «скорая» с подозрением на сотрясение мозга.

Когда протестующих начали бить молодые парни, выступающие за строительство кладбища, журналист попытался вступиться за людей, но его тоже избили. Все это происходило на глазах у бездействующих правоохранителей, сообщает Богдан Новак. Журналист пишет, что ему разбили нос, брызнули в лицо из газового баллончика и ударили ногой в голову.