Журналист запрещенного в Украине канала женился на руководителе «Громадського телебачення» Наталье Гуменюк

Украинская журналистка Наталья Гуменюк, которая также является председателем ОО «Громадське телебачення», вышла замуж за Петра Рузавина, ведущего российского телеканала «Дождь», запрещенного в Украине. Свадебная церемония прошла в Минске.
Журналист Роман Скрыпин посвятил этому пост и напомнил, что ранее Рузавин был замечен на одной фотографии с главой террористической организации «Союз добровольцев Донбасса» Александром Бородаем.
«Стоит надеяться, что Наталья теперь переедет в Москву? – задается вопросом Скрыпин. – Или Рузавин получит денежную должность на «Громадському»? Ну гранты они такие… Взял и ушел. И будут ли молодожены засорять ленту Facebook своим генетическим материалом?»
Напомню, ранее Наталья Гуменюк спровоцировала скандал, когда возмутилась, что очень многие люди «мусорят» в соцсетях постами о своих и чужих детях.