Журналист запрещенного в Украине канала женился на руководителе «Громадського телебачення» Наталье Гуменюк

«Стоит надеяться, что Наталья теперь переедет в Москву? – задается вопросом Скрыпин. – Или Рузавин получит денежную должность на «Громадському»? Ну гранты они такие… Взял и ушел. И будут ли молодожены засорять ленту Facebook своим генетическим материалом?»



Напомню, ранее Наталья Гуменюк спровоцировала скандал, когда возмутилась, что очень многие люди «мусорят» в соцсетях постами о своих и чужих детях.