ТЕЛЕКРИТИКА

Журналист запрещенного в Украине канала женился на руководителе «Громадського телебачення» Наталье Гуменюк

Дуся

Украинская журналистка Наталья Гуменюк, которая также является председателем ОО «Громадське телебачення», вышла замуж за Петра Рузавина, ведущего российского телеканала «Дождь», запрещенного в Украине. Свадебная церемония прошла в Минске.

Журналист Роман Скрыпин посвятил этому пост и напомнил, что ранее Рузавин был замечен на одной фотографии с главой террористической организации «Союз добровольцев Донбасса» Александром Бородаем.

«Стоит надеяться, что Наталья теперь переедет в Москву? – задается вопросом Скрыпин. – Или Рузавин получит денежную должность на «Громадському»? Ну гранты они такие… Взял и ушел. И будут ли молодожены засорять ленту Facebook своим генетическим материалом?»

Напомню, ранее Наталья Гуменюк спровоцировала скандал, когда возмутилась, что очень многие люди «мусорят» в соцсетях постами о своих и чужих детях.

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