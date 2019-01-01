ТЕЛЕКРИТИКА

Журналист, взявший интервью у Семочко, раскаивается в содеянном

Дуся

Журналист телеканала ZIK Александр Мамай, который недавно взял интервью у скандального разведчика Сергея Семочко в рамках программы «Стежками війни», заявил, что ему от этого «противно». И добавил, что теперь не имеет права называться журналистом-расследователем.


Впрочем, журналист отметает все подозрения в том, что интервью было заказное и постановочное.

_

_

Интернет-пользователи уже назвали стиль интервью «солсберецким», намекая на постановочный разговор русской пропагандистки Маргариты Симонян с двумя агентами ГРУ. Коллеги Александра Мамая также высказывались о его работе с Семочко неодобрительно.

Предлагаем вам посмотреть скандальное интервью и самостоятельно сравнить его с приключениями Петрова и Баширова.

_

_

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Лобода тайно вышла замуж

Дуся

Муж Камалии рассказал почему, вопреки неверию, инвестирует миллионы долларов в певческую карьеру жены

Популярное на Телекритике



Культура

Все о фильме Сергея Лозницы «Донбасс» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Дуся

Лобода тайно вышла замуж

Бизнес

Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти» и «разжигание вражды»

Бизнес

Сегодня телеканалу «Интер» – 22 года