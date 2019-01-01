Журналист, взявший интервью у Семочко, раскаивается в содеянном

Журналист телеканала ZIK Александр Мамай, который недавно взял интервью у скандального разведчика Сергея Семочко в рамках программы «Стежками війни», заявил, что ему от этого «противно». И добавил, что теперь не имеет права называться журналистом-расследователем.
Впрочем, журналист отметает все подозрения в том, что интервью было заказное и постановочное.
Интернет-пользователи уже назвали стиль интервью «солсберецким», намекая на постановочный разговор русской пропагандистки Маргариты Симонян с двумя агентами ГРУ. Коллеги Александра Мамая также высказывались о его работе с Семочко неодобрительно.
Предлагаем вам посмотреть скандальное интервью и самостоятельно сравнить его с приключениями Петрова и Баширова.