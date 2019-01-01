Журналист, взявший интервью у Семочко, раскаивается в содеянном

Интернет-пользователи уже назвали стиль интервью «солсберецким», намекая на постановочный разговор русской пропагандистки Маргариты Симонян с двумя агентами ГРУ. Коллеги Александра Мамая также высказывались о его работе с Семочко неодобрительно.

Предлагаем вам посмотреть скандальное интервью и самостоятельно сравнить его с приключениями Петрова и Баширова.